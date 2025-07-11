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"АвтоВАЗ" объявит цены и комплектации для Lada Iskra
"АвтоВАЗ" объявит цены и комплектации для Lada Iskra - РИА Новости, 11.07.2025
"АвтоВАЗ" объявит цены и комплектации для Lada Iskra
"АвтоВАЗ" в следующую пятницу, 18 июля, объявит цены и комплектации для новинки Lada Iskra, старт продаж, как и планировалось, намечен на 20 июля, сообщила... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:31:00+03:00
2025-07-11T08:31:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в следующую пятницу, 18 июля, объявит цены и комплектации для новинки Lada Iskra, старт продаж, как и планировалось, намечен на 20 июля, сообщила пресс-служба автопроизводителя. "Как мы и обещали, автомобили появятся у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти 20 июля, в день 59-летия "АвтоВАЗа". Комплектации и цены мы планируем анонсировать 18 июля, то есть, в следующую пятницу", - сообщили в пресс-службе о планах компании по старту продаж Lada Iskra. Там добавили, что последующие недели после старта автомобили будут постепенно доставляться и в другие города присутствия дилерской сети Lada. Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль займет место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти.
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экономика, авто, тольятти, москва, санкт-петербург, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Тольятти, Москва, Санкт-Петербург, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" объявит цены и комплектации для Lada Iskra
"АвтоВАЗ" 18 июля объявит цены и комплектации для Lada Iskra