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Члена-корреспондента РАН Абрамова оштрафовали за финансирование экстремизма - РИА Новости, 11.07.2025
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14:43 11.07.2025 (обновлено: 15:29 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/abramov-2028570057.html
Члена-корреспондента РАН Абрамова оштрафовали за финансирование экстремизма
Члена-корреспондента РАН Абрамова оштрафовали за финансирование экстремизма - РИА Новости, 11.07.2025
Члена-корреспондента РАН Абрамова оштрафовали за финансирование экстремизма
Суд приговорил члена-корреспондента РАН, бывшего главу Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова к штрафу в 150 тысяч рублей за... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:43:00+03:00
2025-07-11T15:29:00+03:00
российская академия наук
происшествия
россия
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ТУЛА, 11 июл – РИА Новости. Суд приговорил члена-корреспондента РАН, бывшего главу Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова к штрафу в 150 тысяч рублей за финансирование "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили РИА Новости в Переславском районном суде Ярославской области."Он (Сергей Абрамов – ред.) признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Назначено наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей", - сказал представитель суда.Переславский районный суд Ярославской области в мае прошлого года начал рассматривать уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) в отношении Абрамова. На первом заседании гособвинитель заявил, что ученый "умышленно осуществил семь переводов денежных средств на общую сумму 7 тысяч рублей" в адрес ФБК*, а также испытывает "недовольство действующей в Российской Федерации властью и проводимой государственной политикой". Сам член-корреспондент РАН вину не признал, подчеркнув в беседе с РИА Новости, что не знал о совершенных с его счета переводах и сам их не осуществлял.Абрамов проработал во главе института программных систем имени Айламазяна РАН в Переславле-Залесском Ярославской области 19 лет, до конца марта 2022 года. Затем трудился там главным научным сотрудником.Абрамов имеет ряд научных званий и регалий, в том числе является доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН. Награжден премией правительства РФ в области науки и техники — за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "СКИФ" Ряда I и Ряда II.* Признан в РФ экстремистским и ликвидирован
https://ria.ru/20250419/isk-2012217149.html
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российская академия наук, происшествия, россия
Российская академия наук, Происшествия, Россия
Члена-корреспондента РАН Абрамова оштрафовали за финансирование экстремизма

Ученого Абрамова оштрафовали на 150 тысяч рублей за финансирование ФБК

CC BY-SA 3.0 / PereslavlFoto / Сергей Абрамов
Сергей Абрамов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
CC BY-SA 3.0 / PereslavlFoto /
Сергей Абрамов. Архивное фото
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ТУЛА, 11 июл – РИА Новости. Суд приговорил члена-корреспондента РАН, бывшего главу Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова к штрафу в 150 тысяч рублей за финансирование "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили РИА Новости в Переславском районном суде Ярославской области.
"Он (Сергей Абрамов – ред.) признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Назначено наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Управляющая компания РФПИ подала иск к ФБК* и Певчих*
19 апреля, 02:50
Переславский районный суд Ярославской области в мае прошлого года начал рассматривать уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) в отношении Абрамова. На первом заседании гособвинитель заявил, что ученый "умышленно осуществил семь переводов денежных средств на общую сумму 7 тысяч рублей" в адрес ФБК*, а также испытывает "недовольство действующей в Российской Федерации властью и проводимой государственной политикой". Сам член-корреспондент РАН вину не признал, подчеркнув в беседе с РИА Новости, что не знал о совершенных с его счета переводах и сам их не осуществлял.
Абрамов проработал во главе института программных систем имени Айламазяна РАН в Переславле-Залесском Ярославской области 19 лет, до конца марта 2022 года. Затем трудился там главным научным сотрудником.
Абрамов имеет ряд научных званий и регалий, в том числе является доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН. Награжден премией правительства РФ в области науки и техники — за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "СКИФ" Ряда I и Ряда II.
* Признан в РФ экстремистским и ликвидирован
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10 апреля, 15:58
 
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