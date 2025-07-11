Члена-корреспондента РАН Абрамова оштрафовали за финансирование экстремизма
Ученого Абрамова оштрафовали на 150 тысяч рублей за финансирование ФБК
Сергей Абрамов. Архивное фото
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ТУЛА, 11 июл – РИА Новости. Суд приговорил члена-корреспондента РАН, бывшего главу Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова к штрафу в 150 тысяч рублей за финансирование "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили РИА Новости в Переславском районном суде Ярославской области.
"Он (Сергей Абрамов – ред.) признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Назначено наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей", - сказал представитель суда.
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Переславский районный суд Ярославской области в мае прошлого года начал рассматривать уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) в отношении Абрамова. На первом заседании гособвинитель заявил, что ученый "умышленно осуществил семь переводов денежных средств на общую сумму 7 тысяч рублей" в адрес ФБК*, а также испытывает "недовольство действующей в Российской Федерации властью и проводимой государственной политикой". Сам член-корреспондент РАН вину не признал, подчеркнув в беседе с РИА Новости, что не знал о совершенных с его счета переводах и сам их не осуществлял.
Абрамов проработал во главе института программных систем имени Айламазяна РАН в Переславле-Залесском Ярославской области 19 лет, до конца марта 2022 года. Затем трудился там главным научным сотрудником.
Абрамов имеет ряд научных званий и регалий, в том числе является доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН. Награжден премией правительства РФ в области науки и техники — за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "СКИФ" Ряда I и Ряда II.
* Признан в РФ экстремистским и ликвидирован