https://ria.ru/20250711/abramov-2028570057.html

Члена-корреспондента РАН Абрамова оштрафовали за финансирование экстремизма

Члена-корреспондента РАН Абрамова оштрафовали за финансирование экстремизма - РИА Новости, 11.07.2025

Члена-корреспондента РАН Абрамова оштрафовали за финансирование экстремизма

Суд приговорил члена-корреспондента РАН, бывшего главу Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова к штрафу в 150 тысяч рублей за... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:43:00+03:00

2025-07-11T14:43:00+03:00

2025-07-11T15:29:00+03:00

российская академия наук

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1e/1912911496_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_6ce96904fd1ab870afbc0401d0dec257.jpg

ТУЛА, 11 июл – РИА Новости. Суд приговорил члена-корреспондента РАН, бывшего главу Института программных систем в Переславле-Залесском Сергея Абрамова к штрафу в 150 тысяч рублей за финансирование "Фонда борьбы с коррупцией"*, сообщили РИА Новости в Переславском районном суде Ярославской области."Он (Сергей Абрамов – ред.) признан виновным по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ. Назначено наказание в виде штрафа 150 тысяч рублей", - сказал представитель суда.Переславский районный суд Ярославской области в мае прошлого года начал рассматривать уголовное дело по части 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности) в отношении Абрамова. На первом заседании гособвинитель заявил, что ученый "умышленно осуществил семь переводов денежных средств на общую сумму 7 тысяч рублей" в адрес ФБК*, а также испытывает "недовольство действующей в Российской Федерации властью и проводимой государственной политикой". Сам член-корреспондент РАН вину не признал, подчеркнув в беседе с РИА Новости, что не знал о совершенных с его счета переводах и сам их не осуществлял.Абрамов проработал во главе института программных систем имени Айламазяна РАН в Переславле-Залесском Ярославской области 19 лет, до конца марта 2022 года. Затем трудился там главным научным сотрудником.Абрамов имеет ряд научных званий и регалий, в том числе является доктором физико-математических наук, членом-корреспондентом РАН. Награжден премией правительства РФ в области науки и техники — за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "СКИФ" Ряда I и Ряда II.* Признан в РФ экстремистским и ликвидирован

https://ria.ru/20250419/isk-2012217149.html

https://ria.ru/20250410/prokuror-2010512985.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

российская академия наук, происшествия, россия