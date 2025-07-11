https://ria.ru/20250711/abkhaziya-2028684730.html

Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии

Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии - РИА Новости, 11.07.2025

Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии

Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии, чтобы обеспечить эффективную работу абхазских энергосетей, заявил первый замруководителя... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:01:00+03:00

2025-07-11T21:01:00+03:00

2025-07-11T21:01:00+03:00

экономика

россия

абхазия

сергей кириенко

бадра гунба

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии, чтобы обеспечить эффективную работу абхазских энергосетей, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "(Будет -ред.) финансовая поддержка со стороны России на возможность приобретения приборов учета для того, чтобы выстроить эффективную работу энергетических сетей. Энергетика, на мой взгляд, это самый большой вызов. Это и для людей проблема, это и ограничитель с точки зрения развития бизнеса и инвестиций. Поэтому эта поддержка тоже предусмотрена", - сказал Кириенко. Его слова приводятся на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале Sputnik Абхазия.В четверг президент Абхазии Бадра Гунба обсудил с Кириенко критические потери в электросетях республики, требующие срочного решения, а также модернизацию сетевого хозяйства, сообщала пресс-службе главы республики.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015485603.html

россия

абхазия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, абхазия, сергей кириенко, бадра гунба