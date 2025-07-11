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Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии - РИА Новости, 11.07.2025
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21:01 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/abkhaziya-2028684730.html
Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии
Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии - РИА Новости, 11.07.2025
Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии
Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии, чтобы обеспечить эффективную работу абхазских энергосетей, заявил первый замруководителя... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:01:00+03:00
2025-07-11T21:01:00+03:00
экономика
россия
абхазия
сергей кириенко
бадра гунба
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии, чтобы обеспечить эффективную работу абхазских энергосетей, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. &quot;(Будет -ред.) финансовая поддержка со стороны России на возможность приобретения приборов учета для того, чтобы выстроить эффективную работу энергетических сетей. Энергетика, на мой взгляд, это самый большой вызов. Это и для людей проблема, это и ограничитель с точки зрения развития бизнеса и инвестиций. Поэтому эта поддержка тоже предусмотрена&quot;, - сказал Кириенко. Его слова приводятся на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале Sputnik Абхазия.В четверг президент Абхазии Бадра Гунба обсудил с Кириенко критические потери в электросетях республики, требующие срочного решения, а также модернизацию сетевого хозяйства, сообщала пресс-службе главы республики.
https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015485603.html
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экономика, россия, абхазия, сергей кириенко, бадра гунба
Экономика, Россия, Абхазия, Сергей Кириенко, Бадра Гунба
Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии

Кириенко: Россия поможет Абхазии в приобретении приборов учета электроэнергии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия поможет Абхазии приобрести приборы учета электроэнергии, чтобы обеспечить эффективную работу абхазских энергосетей, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«

"(Будет -ред.) финансовая поддержка со стороны России на возможность приобретения приборов учета для того, чтобы выстроить эффективную работу энергетических сетей. Энергетика, на мой взгляд, это самый большой вызов. Это и для людей проблема, это и ограничитель с точки зрения развития бизнеса и инвестиций. Поэтому эта поддержка тоже предусмотрена", - сказал Кириенко. Его слова приводятся на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале Sputnik Абхазия.

В четверг президент Абхазии Бадра Гунба обсудил с Кириенко критические потери в электросетях республики, требующие срочного решения, а также модернизацию сетевого хозяйства, сообщала пресс-службе главы республики.
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ЭкономикаРоссияАбхазияСергей КириенкоБадра Гунба
 
 
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