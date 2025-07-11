Рейтинг@Mail.ru
В Абхазии запустят проект поддержки НКО - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:14 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/abhazija-2028677102.html
В Абхазии запустят проект поддержки НКО
В Абхазии запустят проект поддержки НКО - РИА Новости, 11.07.2025
В Абхазии запустят проект поддержки НКО
Проект поддержки некоммерческих организаций запустят в Абхазии, прием заявок будет проходить с первого августа, сообщил первый замруководителя администрации... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:14:00+03:00
2025-07-11T20:14:00+03:00
абхазия
россия
сергей кириенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102196/99/1021969945_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_eada2d5bf3cd6cbe1fab18dd1cc9e0c5.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Проект поддержки некоммерческих организаций запустят в Абхазии, прием заявок будет проходить с первого августа, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. &quot;Мы запускаем еще один важный проект. Это проект поддержки некоммерческих организаций. У нас с первого августа стартует конкурс решением президента Российской Федерации (Владимира Путина). Мы из фонда президентских грантов... И дополнительно внебюджетное финансирование нашли. С 1 августа можно будет подавать заявки. Уже в этом году, 115 миллионов рублей мы готовы направить на проекты, социальные проекты, проекты развития&quot;, - сказал Кириенко. Его слова приводятся на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале Sputnik Абхазия.По его словам, поддержку могут получить бизнес, негосударственные структуры, обычные граждане и некоммерческие организации.
https://ria.ru/20250711/uchitelya-2028673048.html
абхазия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102196/99/1021969945_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_86106974c39c2bc287bc0a7e06b862b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, россия, сергей кириенко, владимир путин
Абхазия, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин
В Абхазии запустят проект поддержки НКО

Кириенко: в Абхазии запустят проект поддержки некоммерческих организаций

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкВид на Сухум
Вид на Сухум - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Вид на Сухум. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Проект поддержки некоммерческих организаций запустят в Абхазии, прием заявок будет проходить с первого августа, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
«

"Мы запускаем еще один важный проект. Это проект поддержки некоммерческих организаций. У нас с первого августа стартует конкурс решением президента Российской Федерации (Владимира Путина). Мы из фонда президентских грантов... И дополнительно внебюджетное финансирование нашли. С 1 августа можно будет подавать заявки. Уже в этом году, 115 миллионов рублей мы готовы направить на проекты, социальные проекты, проекты развития", - сказал Кириенко. Его слова приводятся на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале Sputnik Абхазия.

По его словам, поддержку могут получить бизнес, негосударственные структуры, обычные граждане и некоммерческие организации.
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Кириенко рассказал о доплатах учителям русского языка в Абхазии
Вчера, 19:49
 
АбхазияРоссияСергей КириенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала