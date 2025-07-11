https://ria.ru/20250711/abhazija-2028677102.html

В Абхазии запустят проект поддержки НКО

В Абхазии запустят проект поддержки НКО - РИА Новости, 11.07.2025

В Абхазии запустят проект поддержки НКО

Проект поддержки некоммерческих организаций запустят в Абхазии, прием заявок будет проходить с первого августа, сообщил первый замруководителя администрации... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:14:00+03:00

2025-07-11T20:14:00+03:00

2025-07-11T20:14:00+03:00

абхазия

россия

сергей кириенко

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102196/99/1021969945_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_eada2d5bf3cd6cbe1fab18dd1cc9e0c5.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Проект поддержки некоммерческих организаций запустят в Абхазии, прием заявок будет проходить с первого августа, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Мы запускаем еще один важный проект. Это проект поддержки некоммерческих организаций. У нас с первого августа стартует конкурс решением президента Российской Федерации (Владимира Путина). Мы из фонда президентских грантов... И дополнительно внебюджетное финансирование нашли. С 1 августа можно будет подавать заявки. Уже в этом году, 115 миллионов рублей мы готовы направить на проекты, социальные проекты, проекты развития", - сказал Кириенко. Его слова приводятся на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале Sputnik Абхазия.По его словам, поддержку могут получить бизнес, негосударственные структуры, обычные граждане и некоммерческие организации.

https://ria.ru/20250711/uchitelya-2028673048.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

абхазия, россия, сергей кириенко, владимир путин