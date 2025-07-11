https://ria.ru/20250711/abhazija-2028677102.html
В Абхазии запустят проект поддержки НКО
В Абхазии запустят проект поддержки НКО - РИА Новости, 11.07.2025
В Абхазии запустят проект поддержки НКО
Проект поддержки некоммерческих организаций запустят в Абхазии, прием заявок будет проходить с первого августа, сообщил первый замруководителя администрации... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:14:00+03:00
2025-07-11T20:14:00+03:00
2025-07-11T20:14:00+03:00
абхазия
россия
сергей кириенко
владимир путин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Проект поддержки некоммерческих организаций запустят в Абхазии, прием заявок будет проходить с первого августа, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Мы запускаем еще один важный проект. Это проект поддержки некоммерческих организаций. У нас с первого августа стартует конкурс решением президента Российской Федерации (Владимира Путина). Мы из фонда президентских грантов... И дополнительно внебюджетное финансирование нашли. С 1 августа можно будет подавать заявки. Уже в этом году, 115 миллионов рублей мы готовы направить на проекты, социальные проекты, проекты развития", - сказал Кириенко. Его слова приводятся на видеозаписи, размещенной в Telegram-канале Sputnik Абхазия.По его словам, поддержку могут получить бизнес, негосударственные структуры, обычные граждане и некоммерческие организации.
https://ria.ru/20250711/uchitelya-2028673048.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, сергей кириенко, владимир путин
Абхазия, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин
В Абхазии запустят проект поддержки НКО
Кириенко: в Абхазии запустят проект поддержки некоммерческих организаций