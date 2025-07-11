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Петров день 2025: когда отмечают, история и традиции праздника

День Петра и Павла 2025: какого числа, история, что нельзя делать в Петров день

Петров день 2025: когда отмечают, история и традиции праздника

День Петра и Павла, или Петров день, почитаемых в православии, в 2025 году отмечается 12 июля. Это яркое событие лета, завершающее Петров пост. Об истории,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:25:00+03:00

2025-07-11T18:25:00+03:00

2025-07-11T18:25:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. День Петра и Павла, или Петров день, почитаемых в православии, в 2025 году отмечается 12 июля. Это яркое событие лета, завершающее Петров пост. Об истории, традиции, значении, приметах, обычаях и интересных фактах праздника — в материале РИА Новости.Петров день 2025Этот христианский праздник Русская православная церковь относит к категории "великих". Они хоть и уступают по значимости "двунадесятым" — двенадцати главным торжествам церковного года, – но все же празднуются особо. В их числе еще Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, Усекновение его главы, а также Покров Богородицы.Из великих церковных праздников только праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла предваряет многодневный пост, он является одним из многодневных постов в православной традиции.Когда отмечается Петров деньПетров пост начинается через неделю после Троицы, которая из года в год приходится на разные даты — в зависимости от Пасхи. И, в отличие от всех прочих многодневных постов, имеет разну продолжительность: от 8 до 42 дней.Три других длительных поста проходят перед торжествами "рангом" выше — двунадесятыми праздниками Рождества Христова, Успения Богородицы и, конечно же, перед Пасхой Христовой — самой главной датой для христиан. Почему же вдруг и праздник Петра и Павла, принадлежащий другой категории, стали предварять многодневным воздержанием?"Это миссионерский пост, ведь апостолы перед выходом на проповедь тоже постились", — говорит известный церковный публицист иеромонах Феодорит (Сеньчуков).Собственно и сам день Петра и Павла тоже служит напоминанием для христиан: каждый призван свидетельствовать о своей вере, что означает определенный образ жизни."Мы все призваны к апостольскому служению", — добавляет иеромонах для.Кто такие апостолы Петр и ПавелИз всех апостолов Церковь неспроста выделяет именно Петра и Павла.До того, как стать учеником Иисуса Христа, Петр был рыбаком. Господь призвал Петра и его брата, будущего апостола Андрея Первозванного, когда те ловили рыбу на Генисаретском озере. Именно Петр первым среди учеников назвал учителя Христом, то есть Мессией. За это Господь прозвал его камень (так переводится имя Петр)."И Я говорю тебе: ты – Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее", – обратился Спаситель к первому. Поэтому Петр считается первоверховным апостолом. А у католиков – еще и первым папой римским.В то время как Петр был одним из первых последователей Христа, непосредственно находившимся рядом с Ним во время Его земной жизни, Павел же вряд ли видел Спасителя во время земной жизни. После воскресения Христова он был одним из яростных гонителей христиан. Но однажды, когда он направлялся в Дамаск, разверзлись небеса, – и оттуда раздался голос: "Савл! Савл! Что ты гонишь меня?" От увиденного божественного света Савл ослеп. Но через три дня был крещен и прозрел.После крещения Павел начал активную миссионерскую деятельность, обратил в христианство большое число современников, основал множество общин и внес огромный вклад в христианское богословие. Его путь к вере был не только долгим, но и драматичным, что контрастирует с более прямым и непосредственным опытом Петра. И Церковь провозгласила его также первоверховным апостолом, наравне с Петром.Оба последователя Христа активно проповедовали до конца жизни, оба приняли мученическую смерть. Однако их методы и подходы были различными: Петр сосредоточился на еврейской аудитории, тогда как Павел стал апостолом язычников, открывая двери христианства для более широкого круга людей. Петр и Павел возвещали о новой религии практически во всех странах Средиземноморья. И оба были казнены в Риме в середине 60-х годов I века нашей эры. По преданию, Петр был распят вниз головой – он сам попросил об этом гонителей, потому что считал себя недостойным быть казненным точно так же, как Христос. Павлу же отсекли голову, ведь он был римским гражданином и позорная участь распятия не полагалась ему по статусу.Три столетия спустя, в IV веке, римские власти сменили гнев на милость – христианство становится официальной религией империи. Тогда же начинается бурное строительство храмов, особенно в Риме. Многие из них посвящаются апостолам Петру и Павлу, святым покровителям города. Тогда и появляется церковный праздник в их честь. С того времени 12 июля стало днем памяти тех, кто первым понес христианское слово по всему миру.История празднованияУ историков нет единого мнения по поводу даты смерти апостолов Петра и Павла, но существует определенное церковное предание. Святитель Димитрий Ростовский пишет, что смерть апостолов произошла либо в один день, либо с разницей ровно в один год. О том, что казнь Петра предшествовала казни Павла, сообщает и Блаженный Августин.Праздник в честь святых апостолов Петра и Павла изначально был установлен Римской церковью в честь перенесения в 258 году мощей апостолов с мест их первоначального захоронения в катакомбы Сан-Себастиано в южной части Рима на Аппиевой дороге (впоследствии их вернули назад – мощи апостола Петра в Ватикан, а мощи апостола Павла – на Виа Остиенсис). Однако со временем это забылось, и с 300 года эту дату стали считать днем их общей мученической кончины, хотя достоверных сведений о датах их смерти нет.Около 324 года, при императоре Константине Великом, в обеих столицах Римской империи, Риме и Константинополе, были построены первые храмы в честь первоверховных апостолов. С этого времени праздник в их честь стал особо значимым, а литургия — торжественной.У славян День Петра и Павла стал праздником сразу после Крещения Руси. По церковному преданию, первую икону святых апостолов на русскую землю привез князь Владимир — из Корсуни. Потом эту икону преподнесли в дар Новгородскому Софийскому собору. Первый Петропавловский монастырь основали в Новгороде в 1185 году. Изображения Петра и Павла есть во всех православных храмах, их имена носили многие русские святые.Когда отмечается день Петра и ПавлаКатолические и православные богословы давно спорят, когда именно были казнены первоверховные апостолы, одновременно или нет.Во всяком случае, предание гласит, что это произошло 29 июня. Живущие по Григорианскому календарю (новому стилю) Римско-Католическая и ряд других церквей, а также западный светский мир, так и празднуют день Петра и Павла в эту дату.А Русская православная церковь сохранила Юлианский календарь (старый стиль), отличающийся на 13 дней. И праздничный Петров день 29 июня из Юлианского календаря приходится в Григорианском календаре, по которому живет после революции Россия светская, на 12 июля.Народные названия и значение Петрова дняПетров день в народе получил несколько наименований: Петр-Павел, Петрок, Петры и Павлы, Мирская свеча, Зеленый покос, Красное лето, Играние солнца, Петры-рыболовы, Рыболов, Петров день, Петровки и многие другие.Кроме того, Петров день в народной культуре символизирует "верхушку лета", когда природа находится в своем расцвете. Это время, когда поля и сады полны урожая, а природа радует глаз своим буйством красок.Петров день также имеет глубокую связь с солнечными циклами. Накануне праздника деревенская молодежь шла в поле, гуляла там всю ночь, "карауля солнышко", и встречала рассвет.Петр и Павел в народной культуре и мифологииВ народной традиции святой Петр часто ассоциируется с образом ключника. Он считается хранителем небесных ворот и ключей от рая. Это символизирует его власть над жизнью и смертью, а также возможность открывать или закрывать доступ к божественным благам.Интересно, что в мифологии Петр и Павел имеют определенные параллели с образами Флора и Лавра, которые олицетворяют весну и цветение. Флор — это римская богиня цветов и весеннего расцвета, а Лавр — символ победы и вечной жизни. Как и святые Петр и Павел, Флор и Лавр представляют собой переходные моменты в природе: от весны к лету, от лета к осени.В народных поверьях святые часто рассматриваются как братья, что добавляет дополнительный слой к их образу. Существуют легенды о том, как они вместе проповедовали и поддерживали друг друга в трудные времена. Праздник Петра и Павла также был не только религиозным событием, но и важным социальным моментом для общин. В этот день проводились обряды, связанные с началом нового сельскохозяйственного цикла: сеялись семена, проводились ритуалы на удачу в рыбалке и охоте. Люди верили, что молитвы святых помогут им в их трудах.Что можно делать на Петров деньЧто нельзя делать на Петров деньВ старину запретов было очень много. Причем многие из них имели не строго церковное, а народное происхождение. Сейчас священнослужители считают такие запреты суеверием. И на вопрос, можно ли, например, работать в Петров день, духовенство отвечает положительно.Традиции, обычаи и обряды на Петров деньПетров день является важным праздником в русской народной культуре. Этот день завершает "купальские гуляния", начавшиеся с празднования Ивана Купалы, и символизирует кульминацию лета. В этот день люди обращались к апостолам Петру и Павлу с молитвами о хорошем урожае, так как считалось, что природа окончательно расцветает.В Петров день традиционно устраивались гулянья, где молодежь водила хороводы и качалась на качелях.Молодежь устраивала "городушки" — забавные проказы, когда они могли шалить и вредить окружающим. Например, могли увезти корову соседа или заблокировать дорогу бревном. Хотя такие действия воспринимались как веселье, церковь осуждала их, считая неподобающими. В наши дни подобные шалости могут привести к административной ответственности.Петров день также был временем различных обрядов, связанных с солнцем и природой. Люди молились о хорошей погоде и урожае. Свадьбы в этот день не проводились по церковным канонам, так как праздник имел особое значение для духовной жизни. Церковь призывала верующих сосредоточиться на молитве и духовных практиках.Петров день был также временем ярмарок и крестных ходов. Люди собирались на рынках, чтобы торговать и обмениваться товарами, а также участвовать в религиозных процессиях. Освящение воды и полей было важным обрядом, символизировавшим благословение на новый урожай.Приметы на Петров деньПриметы, связанные с Петровым днем, отражают народные наблюдения за природой и предсказания погоды.Кукушка: если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня, это предвещает ранний снег. Если кукушка кукует после 12 июля, зима будет поздней.Лягушки: если на Петров день жарко, значит надо начинать покос. Если квакают лягушки, то тепло продлится до конца лета.Дождь: дождь на Петров день может предсказать богатый урожай, но также считается знаком возможных трудностей в будущем.Погода на Илью: Петров день также служит индикатором погоды на праздник Ильи (2 августа). Петр-Павел день убавил. Петр лето зачинает, Илья лето кончает. С этого времени в деревнях начинался сенокос. С Петрова дня – красное лето, зеленый покос.Народные формулы предсказаний: существовали различные народные формулы для предсказания погоды и урожая, например: "Если Петр жаркий – жди хорошего покоса"Найти в ночь на 12 июля цветущее растение "Петров крест" — к защите от бед.Праздничное застолье и едаПетров день приходился на время сбора нового урожая, поэтому свежий хлеб был особенно важен, он символизировал путешествия Петра и Павла по миру.Сбор гостей был неотъемлемым элементом празднования Петрова дня. Друзья и родственники собирались за одним столом, дружно отмечая праздник.ПоздравленияВ Петров день верующие поздравляют друг друга, прежде всего, с праздником святых первоверховных апостолов. Также принято говорить друг другу просто: "С днем Петра и Павла!"Кроме того, в этот день можно поздравить с именинами родных и близких, носящих в честь апостолов имена Петра и Павла.А в интернете сегодня можно найти немало старинных и свежесочиненных народных поздравлений с днем Петра и Павла, которые люди пересылают друг другу в соцсетях и мессенджерах, чтобы поделиться радостью праздника. Особой популярностью пользуются стихотворения. Вот одно из них:В День Петра и Павла светлыйЯ душевно шлю приветы,Пусть не гаснет ваш очаг,Прочь гоните зло и мрак.Я желаю вам смеяться,Веселиться, обниматься,Пусть святые защищают,Все молитвы исполняютИнтересные фактыИскусство: Образы Петра и Павла часто фигурируют, как в западной, так и в отечественной живописи. Одну из самых знаменитых картин написал испанский мастер Эль Греко. Среди других произведений живописи известны работы Караваджо "Обращение Савла" и "Распятие Апостола Петра". Довольно проникновенные образы создал Рембрандт, изобразив апостола Павла в темнице, а также беседу двух апостолов. Из российских живописцев можно отметить картину В.И. Сурикова "Апостол Павел объясняет догматы веры в присутствии царя Агриппы, сестры своей Береники и проконсула Феста", название которой говорит само за себя. Картину "Куда ты идешь, Господи?" написал итальянский живописец Аннибале Карраччи, сюжет картины по мотиву изложенного в апокрифическом предании — "Деяния Петра".Петр — покровитель Санкт-Петербурга: Святой Петр считается покровителем города Санкт-Петербург, который был основан в 1703 году Петром I. В своем стремлении сделать Россию современной и открытой к Западу, Петр I решил назвать новый город в честь одного из своих покровителей – апостола Петра. Петр I видел в нем символ силы духа, веры в свою цель.Апостолы как объекты изображения: Апостолы Петр и Павел — одни из самых изображаемых святых в христианском искусстве. Их жизни и деяния вдохновили множество живописцев, скульпторов и иконописцев на создание произведений, которые до сих пор находятся в музеях и храмах по всему миру.Часто задаваемые вопросы о праздновании Петров день– Согласно церковному уставу, венчание в Петров день запрещено. Это связано с тем, что праздник имеет особое значение и требует внимания к духовным аспектам. Однако светская свадьба, без церковного венчания, не имеет ограничений.– Если Петров день выпал на рабочий день, то можно отметить его вечером после работы. Однако любую другую работу, например, тяжелую работу по дому, ремонт лучше сделать заранее, до праздника. В этот день надо отдыхать от такой работы, думать о душе, о ближних, читать молитвы, ходить в церковь.– Да, праздновать можно даже если не постился. Петров день — это праздник, и главное в нем — духовное единение и радость. Однако стоит помнить о смысле поста и стараться вести себя благочестиво, проявляя доброту и уважение к традициям.– Святой Петр был рыбаком до того, как стал апостолом, и поэтому его почитают как покровителя рыбаков и моряков.Материал носит информационный характер и не заменяет консультацию со священнослужителем или специалистом по народной культуре.

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общество, справки, дамаск (город), рим, русская православная церковь, владимир петров, аналитика - религия и мировоззрение