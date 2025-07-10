https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028454636.html

В Киеве рассказали, кому еще, кроме Дуды, наврал Зеленский

В Киеве рассказали, кому еще, кроме Дуды, наврал Зеленский - РИА Новости, 10.07.2025

В Киеве рассказали, кому еще, кроме Дуды, наврал Зеленский

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале высмеял признание Владимира Зеленского... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T22:18:00+03:00

2025-07-10T22:18:00+03:00

2025-07-10T22:18:00+03:00

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анджей дуда

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верховная рада украины

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале высмеял признание Владимира Зеленского президенту Польши Анджею Дуде о том, что он якобы не знал о Волынской резне."Зеленский сказал Дуде, что не знал о Волынской резне. Украинцам — что не знал о воровстве (бизнес-партнера и совладельца студии "Квартал 95" Тимура. — Прим. ред.) Миндича. (Президенту США Дональду. — Прим. ред.) Трампу — что не знает, куда исчезает военная помощь", — написал он.Ранее сегодня Дуда в интервью RMF24 заявил, что Зеленский не знал о Волынской резне, пока он сам ему о ней не рассказал. Президент Польши также выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Западной Украины о преступлениях, совершенных в прошлом.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала слова Дуды о Зеленском, заявив, что тот вместо уроков истории "курил за гаражами".Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков, а также других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами с февраля 1943 года по февраль 1944 года.Волынская резня до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее это решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.Президент Польши Анджей Дуда 2 июля 2025 года подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028447883.html

https://ria.ru/20250710/ukraina-2028429932.html

https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028319689.html

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