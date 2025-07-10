В Киеве рассказали, кому еще, кроме Дуды, наврал Зеленский
Дубинский: Зеленский наврал Дуде о Волынской резне, а Трампу — о военной помощи
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале высмеял признание Владимира Зеленского президенту Польши Анджею Дуде о том, что он якобы не знал о Волынской резне.
Ранее сегодня Дуда в интервью RMF24 заявил, что Зеленский не знал о Волынской резне, пока он сам ему о ней не рассказал. Президент Польши также выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Западной Украины о преступлениях, совершенных в прошлом.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала слова Дуды о Зеленском, заявив, что тот вместо уроков истории "курил за гаражами".
Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков, а также других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами с февраля 1943 года по февраль 1944 года.
Волынская резня до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее это решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.
Президент Польши Анджей Дуда 2 июля 2025 года подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.
* Запрещенная в России экстремистская организация