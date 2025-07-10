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В Киеве рассказали, кому еще, кроме Дуды, наврал Зеленский - РИА Новости, 10.07.2025
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22:18 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028454636.html
В Киеве рассказали, кому еще, кроме Дуды, наврал Зеленский
В Киеве рассказали, кому еще, кроме Дуды, наврал Зеленский - РИА Новости, 10.07.2025
В Киеве рассказали, кому еще, кроме Дуды, наврал Зеленский
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале высмеял признание Владимира Зеленского... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:18:00+03:00
2025-07-10T22:18:00+03:00
в мире
польша
украина
киев
владимир зеленский
анджей дуда
александр дубинский
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале высмеял признание Владимира Зеленского президенту Польши Анджею Дуде о том, что он якобы не знал о Волынской резне."Зеленский сказал Дуде, что не знал о Волынской резне. Украинцам — что не знал о воровстве (бизнес-партнера и совладельца студии "Квартал 95" Тимура. — Прим. ред.) Миндича. (Президенту США Дональду. — Прим. ред.) Трампу — что не знает, куда исчезает военная помощь", — написал он.Ранее сегодня Дуда в интервью RMF24 заявил, что Зеленский не знал о Волынской резне, пока он сам ему о ней не рассказал. Президент Польши также выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Западной Украины о преступлениях, совершенных в прошлом.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала слова Дуды о Зеленском, заявив, что тот вместо уроков истории "курил за гаражами".Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков, а также других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами с февраля 1943 года по февраль 1944 года.Волынская резня до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее это решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.Президент Польши Анджей Дуда 2 июля 2025 года подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.* Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028447883.html
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в мире, польша, украина, киев, владимир зеленский, анджей дуда, александр дубинский, верховная рада украины, волынская резня, дональд трамп, сша
В мире, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Волынская резня, Дональд Трамп, США
В Киеве рассказали, кому еще, кроме Дуды, наврал Зеленский

Дубинский: Зеленский наврал Дуде о Волынской резне, а Трампу — о военной помощи

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в своем Telegram-канале высмеял признание Владимира Зеленского президенту Польши Анджею Дуде о том, что он якобы не знал о Волынской резне.
"Зеленский сказал Дуде, что не знал о Волынской резне. Украинцам — что не знал о воровстве (бизнес-партнера и совладельца студии "Квартал 95" Тимура. — Прим. ред.) Миндича. (Президенту США Дональду. — Прим. ред.) Трампу — что не знает, куда исчезает военная помощь", — написал он.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Симоньян иронично ответила на слова Дуды о Зеленском и Волынской резне
Вчера, 20:55
Ранее сегодня Дуда в интервью RMF24 заявил, что Зеленский не знал о Волынской резне, пока он сам ему о ней не рассказал. Президент Польши также выразил сомнения относительно широкой осведомленности жителей Западной Украины о преступлениях, совершенных в прошлом.
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян иронично прокомментировала слова Дуды о Зеленском, заявив, что тот вместо уроков истории "курил за гаражами".
Волынской резней называется массовое зверское уничтожение поляков, а также других мирных жителей, совершавшееся украинскими националистами с февраля 1943 года по февраль 1944 года.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
"Утка по-Зеленски". В Китае вышли из себя после одного решения Украины
Вчера, 18:44
Волынская резня до сих пор остается главным камнем преткновения в украинско-польских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. После этого Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее это решение польского сейма. Украинские депутаты сочли, что оно поставило под угрозу политические и дипломатические достижения двух стран.
В мае 2022 года сообщалось, что Служба внешней разведки Украины на протяжении десяти последних лет использовала свою агентуру влияния из числа граждан Польши, чтобы постепенно изменить отношение к Волынской резне в польском обществе в нейтральную сторону. Об этом РИА Новости тогда рассказал источник в российских силовых ведомствах.
Президент Польши Анджей Дуда 2 июля 2025 года подписал закон об объявлении 11 июля национальным днем памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН*-УПА*.
* Запрещенная в России экстремистская организация
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Зеленский сделал заявление после ударов ВС России по Украине
Вчера, 11:47
 
В миреПольшаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАнджей ДудаАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныВолынская резняДональд ТрампСША
 
 
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