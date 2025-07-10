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Новым послом Украины в США может стать Умеров, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.07.2025
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22:47 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/zelenskij-2028456473.html
Новым послом Украины в США может стать Умеров, заявил Зеленский
Новым послом Украины в США может стать Умеров, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.07.2025
Новым послом Украины в США может стать Умеров, заявил Зеленский
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме заявил, что новым послом Украины в Вашингтоне вместо действующей Оксаны Маркаровой может стать глава минобороны... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:47:00+03:00
2025-07-10T22:47:00+03:00
в мире
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рим
владимир зеленский
рустем умеров
оксана маркарова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме заявил, что новым послом Украины в Вашингтоне вместо действующей Оксаны Маркаровой может стать глава минобороны страны Рустем Умеров. Зеленский отметил, что обсудил с Маркаровой вопрос отставки и добавил, что хотел бы, чтобы она продолжила работу на Украине. "Смена посла Украины в США состоится... Что касается нового посла... Я скажу откровенно, если я решу в ближайшее время, что представлять Украину в США, то есть будет ключевым нашим послом, будет глава минобороны Рустем Умеров, это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины", - сказал Зеленский во время пресс-конференции. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на главу МИД страны Андрея Сибигу во вторник сообщал, что власти Украины намерены заменить порядка 20 своих послов, в том числе в США, а также странах G7 и G20. В понедельник агентство Блумберг передавало, что Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являются украинские премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников писала, что новым послом в США может стать министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий или заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква. Маркарова в феврале присутствовала на скандальной встрече в Белом доме, на которой произошла публичная перепалка между Трампом и Зеленским. На распространившихся в СМИ кадрах со встречи видно, как Маркарова испытывала шок и недоумение от поведения Зеленского. Она опустила взгляд, прикоснулась к переносице, прикрыла глаза и покачала несколько раз головой. Позже помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News, что представители команды Зеленского, включая Маркарову, были почти в слезах после встречи.
https://ria.ru/20250411/ssha-2010593809.html
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в мире, украина, сша, рим, владимир зеленский, рустем умеров, оксана маркарова, g7, большая двадцатка
В мире, Украина, США, Рим, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Оксана Маркарова, G7, Большая двадцатка
Новым послом Украины в США может стать Умеров, заявил Зеленский

Зеленский: новым послом Украины в США может стать глава минобороны Умеров

© AP Photo / Tetiana DzhafarovaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Tetiana Dzhafarova
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме заявил, что новым послом Украины в Вашингтоне вместо действующей Оксаны Маркаровой может стать глава минобороны страны Рустем Умеров.
Зеленский отметил, что обсудил с Маркаровой вопрос отставки и добавил, что хотел бы, чтобы она продолжила работу на Украине.
Посол США на Украине Бриджит Бринк - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Посол США на Украине уходит в отставку из-за конфликта с Трампом, пишут СМИ
11 апреля, 00:20
«
"Смена посла Украины в США состоится... Что касается нового посла... Я скажу откровенно, если я решу в ближайшее время, что представлять Украину в США, то есть будет ключевым нашим послом, будет глава минобороны Рустем Умеров, это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины", - сказал Зеленский во время пресс-конференции.
Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на главу МИД страны Андрея Сибигу во вторник сообщал, что власти Украины намерены заменить порядка 20 своих послов, в том числе в США, а также странах G7 и G20.
В понедельник агентство Блумберг передавало, что Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являются украинские премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников писала, что новым послом в США может стать министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий или заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква.
Маркарова в феврале присутствовала на скандальной встрече в Белом доме, на которой произошла публичная перепалка между Трампом и Зеленским. На распространившихся в СМИ кадрах со встречи видно, как Маркарова испытывала шок и недоумение от поведения Зеленского. Она опустила взгляд, прикоснулась к переносице, прикрыла глаза и покачала несколько раз головой. Позже помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News, что представители команды Зеленского, включая Маркарову, были почти в слезах после встречи.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Зеленский обсудил с Трампом замену посла Украины в США, пишет Bloomberg
7 июля, 12:59
 
В миреУкраинаСШАРимВладимир ЗеленскийРустем УмеровОксана МаркароваG7Большая двадцатка
 
 
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