https://ria.ru/20250710/zelenskij-2028456473.html

Новым послом Украины в США может стать Умеров, заявил Зеленский

Новым послом Украины в США может стать Умеров, заявил Зеленский - РИА Новости, 10.07.2025

Новым послом Украины в США может стать Умеров, заявил Зеленский

Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме заявил, что новым послом Украины в Вашингтоне вместо действующей Оксаны Маркаровой может стать глава минобороны... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T22:47:00+03:00

2025-07-10T22:47:00+03:00

2025-07-10T22:47:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в Риме заявил, что новым послом Украины в Вашингтоне вместо действующей Оксаны Маркаровой может стать глава минобороны страны Рустем Умеров. Зеленский отметил, что обсудил с Маркаровой вопрос отставки и добавил, что хотел бы, чтобы она продолжила работу на Украине. "Смена посла Украины в США состоится... Что касается нового посла... Я скажу откровенно, если я решу в ближайшее время, что представлять Украину в США, то есть будет ключевым нашим послом, будет глава минобороны Рустем Умеров, это безусловно повлияет на серьезные перестановки в правительстве Украины", - сказал Зеленский во время пресс-конференции. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на главу МИД страны Андрея Сибигу во вторник сообщал, что власти Украины намерены заменить порядка 20 своих послов, в том числе в США, а также странах G7 и G20. В понедельник агентство Блумберг передавало, что Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом замену посла Украины в США, потенциальными кандидатами на этот пост являются украинские премьер Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, глава минобороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко. Газета Financial Times со ссылкой на чиновников писала, что новым послом в США может стать министр культуры и стратегических коммуникаций Украины Николай Точицкий или заместитель главы офиса Зеленского Игорь Жовква. Маркарова в феврале присутствовала на скандальной встрече в Белом доме, на которой произошла публичная перепалка между Трампом и Зеленским. На распространившихся в СМИ кадрах со встречи видно, как Маркарова испытывала шок и недоумение от поведения Зеленского. Она опустила взгляд, прикоснулась к переносице, прикрыла глаза и покачала несколько раз головой. Позже помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу Fox News, что представители команды Зеленского, включая Маркарову, были почти в слезах после встречи.

https://ria.ru/20250411/ssha-2010593809.html

https://ria.ru/20250707/zelenskij-2027644585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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