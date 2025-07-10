Келлог участвует в заседании "коалиции желающих", заявил Ермак
Ермак: в заседании коалиции желающих участвуют Келлог, Грэм и Блюменталь
© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что в заседании так называемой "коалиции желающих" участвуют спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и авторы законопроекта о санкциях против РФ сенаторы сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что в Риме в ходе конференции по восстановлению Украины пройдет видеоконференция в рамках так называемой "коалиции желающих", где будут обсуждаться детали дальнейших военных поставок Киеву.
"Сегодня в Риме продолжение нашего формата безопасности коалиции желающих, сейчас идет встреча. Впервые к встрече в таком формате присоединились представители Соединенных Штатов - генерал Келлог и сенаторы Грэм* и Блюменталь", - написал Ермак в своем Telegram-канале.
Линдси Грэм, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Президент США Дональд Трамп в июне признал, что вводимые Соединенными штатами санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
* внесен в РФ в список террористов и экстремистов