https://ria.ru/20250710/zelenskij-2028426229.html

Келлог участвует в заседании "коалиции желающих", заявил Ермак

Келлог участвует в заседании "коалиции желающих", заявил Ермак - РИА Новости, 10.07.2025

Келлог участвует в заседании "коалиции желающих", заявил Ермак

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что в заседании так называемой "коалиции желающих" участвуют спецпосланник президента США по Украине... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T18:32:00+03:00

2025-07-10T18:32:00+03:00

2025-07-10T18:32:00+03:00

в мире

украина

россия

сша

андрей ермак

кит келлог

ричард блюменталь

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/12/1989868399_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_be713e1c12fc8798f6db29b5d56948a5.jpg

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак утверждает, что в заседании так называемой "коалиции желающих" участвуют спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и авторы законопроекта о санкциях против РФ сенаторы сенатор Линдси Грэм* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что в Риме в ходе конференции по восстановлению Украины пройдет видеоконференция в рамках так называемой "коалиции желающих", где будут обсуждаться детали дальнейших военных поставок Киеву. "Сегодня в Риме продолжение нашего формата безопасности коалиции желающих, сейчас идет встреча. Впервые к встрече в таком формате присоединились представители Соединенных Штатов - генерал Келлог и сенаторы Грэм* и Блюменталь", - написал Ермак в своем Telegram-канале. Линдси Грэм, известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила Грэму* о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Президент США Дональд Трамп в июне признал, что вводимые Соединенными штатами санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания", которые будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Он отметил, что с инициативой не все согласны, однако заверил, что для ее реализации в этом нет необходимости. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.* внесен в РФ в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250710/london-2028296429.html

https://ria.ru/20250707/napryazhennost--2027611184.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, андрей ермак, кит келлог, ричард блюменталь, еврокомиссия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)