https://ria.ru/20250710/vuzy-2028404864.html

Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений

Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений - РИА Новости, 10.07.2025

Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений

Свыше 4 миллионов заявлений от абитуриентов поступили в российские вузы, доложил президенту России Владимиру Путину министр науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:13:00+03:00

2025-07-10T17:13:00+03:00

2025-07-10T17:39:00+03:00

общество

россия

владимир путин

валерий фальков

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845567755_0:145:3144:1914_1920x0_80_0_0_79903a3db71d488c1e0220e255a2095d.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Свыше 4 миллионов заявлений от абитуриентов поступили в российские вузы, доложил президенту России Владимиру Путину министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "По количеству документов у нас тоже всё выглядит очень неплохо: 4 967 000 заявлений на данный момент", - рассказал глава ведомства в ходе совещания по вопросам образования. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года началась 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема. Минобрнауки РФ установило свыше 619 тысяч бюджетных мест, около 73% из этого числа выделено региональным вузам. -0-

https://ria.ru/20250617/obrazovanie-2023284204.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, валерий фальков, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование