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Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений
Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений - РИА Новости, 10.07.2025
Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений
Свыше 4 миллионов заявлений от абитуриентов поступили в российские вузы, доложил президенту России Владимиру Путину министр науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:13:00+03:00
2025-07-10T17:13:00+03:00
2025-07-10T17:39:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Свыше 4 миллионов заявлений от абитуриентов поступили в российские вузы, доложил президенту России Владимиру Путину министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "По количеству документов у нас тоже всё выглядит очень неплохо: 4 967 000 заявлений на данный момент", - рассказал глава ведомства в ходе совещания по вопросам образования. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года началась 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема. Минобрнауки РФ установило свыше 619 тысяч бюджетных мест, около 73% из этого числа выделено региональным вузам. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, валерий фальков, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Валерий Фальков, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений
Фальков: российские вузы получили более 4 миллионов заявлений от абитуриентов