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Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений - РИА Новости, 10.07.2025
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17:13 10.07.2025 (обновлено: 17:39 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/vuzy-2028404864.html
Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений
Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений - РИА Новости, 10.07.2025
Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений
Свыше 4 миллионов заявлений от абитуриентов поступили в российские вузы, доложил президенту России Владимиру Путину министр науки и высшего образования РФ... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:13:00+03:00
2025-07-10T17:39:00+03:00
общество
россия
владимир путин
валерий фальков
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Свыше 4 миллионов заявлений от абитуриентов поступили в российские вузы, доложил президенту России Владимиру Путину министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. "По количеству документов у нас тоже всё выглядит очень неплохо: 4 967 000 заявлений на данный момент", - рассказал глава ведомства в ходе совещания по вопросам образования. Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года началась 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема. Минобрнауки РФ установило свыше 619 тысяч бюджетных мест, около 73% из этого числа выделено региональным вузам. -0-
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общество, россия, владимир путин, валерий фальков, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Валерий Фальков, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Абитуриенты подали в вузы уже более четырех миллионов заявлений

Фальков: российские вузы получили более 4 миллионов заявлений от абитуриентов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАбитуриенты в Российском университете транспорта в Москве
Абитуриенты в Российском университете транспорта в Москве - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Абитуриенты в Российском университете транспорта в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Свыше 4 миллионов заявлений от абитуриентов поступили в российские вузы, доложил президенту России Владимиру Путину министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
«
"По количеству документов у нас тоже всё выглядит очень неплохо: 4 967 000 заявлений на данный момент", - рассказал глава ведомства в ходе совещания по вопросам образования.
Подача документов в российские вузы в рамках приемной кампании этого года началась 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема. Минобрнауки РФ установило свыше 619 тысяч бюджетных мест, около 73% из этого числа выделено региональным вузам. -0-
Интервью главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова. Полная версия - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Валерий Фальков: Россия переходит на новую модель высшего образования
17 июня, 12:00
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВалерий ФальковЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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