https://ria.ru/20250710/voyska-2028269558.html

Российские войска улучшили положение в ДНР, рассказал Марочко

Российские войска улучшили положение в ДНР, рассказал Марочко - РИА Новости, 10.07.2025

Российские войска улучшили положение в ДНР, рассказал Марочко

Российские войска улучшили положение в ДНР и теперь их отделяет от Северска 900 метров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:09:00+03:00

2025-07-10T08:09:00+03:00

2025-07-10T08:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

северск

россия

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Российские войска улучшили положение в ДНР и теперь их отделяет от Северска 900 метров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток ВС РФ осуществили успешный маневр и полностью заняли сразу две лесополосы севернее Чубаровского пруда, расположенного восточнее Северска в ДНР. В результате рывка расстояние до города на одном из участков фронта сократилось до 900 метров", - сказал эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент на этом участке продолжаются боестолкновения, украинское командование в срочном порядке направляет дополнительные силы и средства для стабилизации ситуации. Минобороны РФ в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе ряда населенных пунктов, в том числе Северска в ДНР.

https://ria.ru/20250709/tolstoy-2028112993.html

https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028185060.html

донецкая народная республика

северск

россия

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донецкая народная республика, северск, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины