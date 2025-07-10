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Российские войска улучшили положение в ДНР, рассказал Марочко - РИА Новости, 10.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:09 10.07.2025 (обновлено: 08:23 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/voyska-2028269558.html
Российские войска улучшили положение в ДНР, рассказал Марочко
Российские войска улучшили положение в ДНР, рассказал Марочко - РИА Новости, 10.07.2025
Российские войска улучшили положение в ДНР, рассказал Марочко
Российские войска улучшили положение в ДНР и теперь их отделяет от Северска 900 метров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:09:00+03:00
2025-07-10T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Российские войска улучшили положение в ДНР и теперь их отделяет от Северска 900 метров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток ВС РФ осуществили успешный маневр и полностью заняли сразу две лесополосы севернее Чубаровского пруда, расположенного восточнее Северска в ДНР. В результате рывка расстояние до города на одном из участков фронта сократилось до 900 метров", - сказал эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент на этом участке продолжаются боестолкновения, украинское командование в срочном порядке направляет дополнительные силы и средства для стабилизации ситуации. Минобороны РФ в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе ряда населенных пунктов, в том числе Северска в ДНР.
https://ria.ru/20250709/tolstoy-2028112993.html
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донецкая народная республика, северск, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские войска улучшили положение в ДНР, рассказал Марочко

Марочко: российские войска стоят в 900 метрах от Северска в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Российские войска улучшили положение в ДНР и теперь их отделяет от Северска 900 метров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"За последние несколько суток ВС РФ осуществили успешный маневр и полностью заняли сразу две лесополосы севернее Чубаровского пруда, расположенного восточнее Северска в ДНР. В результате рывка расстояние до города на одном из участков фронта сократилось до 900 метров", - сказал эксперт со ссылкой на свои источники.
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Марочко добавил, что на данный момент на этом участке продолжаются боестолкновения, украинское командование в срочном порядке направляет дополнительные силы и средства для стабилизации ситуации.
Минобороны РФ в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе ряда населенных пунктов, в том числе Северска в ДНР.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.07.2025
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСеверскРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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