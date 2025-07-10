https://ria.ru/20250710/voyska-2028269558.html
Российские войска улучшили положение в ДНР, рассказал Марочко
Российские войска улучшили положение в ДНР, рассказал Марочко - РИА Новости, 10.07.2025
Российские войска улучшили положение в ДНР, рассказал Марочко
Российские войска улучшили положение в ДНР и теперь их отделяет от Северска 900 метров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T08:09:00+03:00
2025-07-10T08:09:00+03:00
2025-07-10T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
северск
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978303850_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_74efd6703a3dc049aa3b46878aaa14e3.jpg
ЛУГАНСК, 10 июл – РИА Новости. Российские войска улучшили положение в ДНР и теперь их отделяет от Северска 900 метров, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "За последние несколько суток ВС РФ осуществили успешный маневр и полностью заняли сразу две лесополосы севернее Чубаровского пруда, расположенного восточнее Северска в ДНР. В результате рывка расстояние до города на одном из участков фронта сократилось до 900 метров", - сказал эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что на данный момент на этом участке продолжаются боестолкновения, украинское командование в срочном порядке направляет дополнительные силы и средства для стабилизации ситуации. Минобороны РФ в среду сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районе ряда населенных пунктов, в том числе Северска в ДНР.
https://ria.ru/20250709/tolstoy-2028112993.html
https://ria.ru/20250709/spetsoperatsiya-2028185060.html
донецкая народная республика
северск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978303850_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_990d251dfbaef6d2be694c53e2bf6876.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, северск, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Северск, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Российские войска улучшили положение в ДНР, рассказал Марочко
Марочко: российские войска стоят в 900 метрах от Северска в ДНР