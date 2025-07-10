Патриарх Кирилл открыл памятник юнгам на Валааме
Патриарх Кирилл открыл памятник валаамским юнгам, погибшим в годы войны
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Архивное фото
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ВАЛААМ (Республика Карелия), 10 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на острове Валаам в Карелии открыл памятник валаамским юнгам, курсантам из школы боцманов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник установили рядом с мемориалом морякам Ладожской флотилии на берегу Монастырской бухты.
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"Уважение к вооруженным силам непременно связано с тем, что люди сознают: есть единственная профессия в мире, которая предполагает возможность человеческой смерти - это профессия и служение воина... Я хотел бы пожелать всем воинам помнить о том, что подвиг без внутреннего движения... без совершенствования духовных внутренних качеств и сил практически невозможен. Дай Бог, чтобы каждый, кто дает присягу, облачается в военную форму, сознавал, что он вступает на особый путь служения Родине", - сказал предстоятель.
В церемонии также участвовали курсанты Нахимовского военно-морского училища Санкт-Петербурга и Высшего военно-морского морского училища им. М.В. Фрунзе.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, Российской империи и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы в Финляндию, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях разместилась Учебная база высших военно-морских учебных заведений и школа боцманов Народного Комиссариата военно-морского флота. В 1941 году ее выпускники уже отправились на оборону Ленинграда.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов.