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Патриарх Кирилл открыл памятник юнгам на Валааме - РИА Новости, 10.07.2025
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Религия
 
22:29 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/valaam-2028455627.html
Патриарх Кирилл открыл памятник юнгам на Валааме
Патриарх Кирилл открыл памятник юнгам на Валааме - РИА Новости, 10.07.2025
Патриарх Кирилл открыл памятник юнгам на Валааме
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на острове Валаам в Карелии открыл памятник валаамским юнгам, курсантам из школы боцманов, которые погибли в... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T22:29:00+03:00
2025-07-10T22:29:00+03:00
религия
финляндия
санкт-петербург
ладожское озеро
нахимовское военно-морское училище
80-летие победы в великой отечественной войне
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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ВАЛААМ (Республика Карелия), 10 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на острове Валаам в Карелии открыл памятник валаамским юнгам, курсантам из школы боцманов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости. Памятник установили рядом с мемориалом морякам Ладожской флотилии на берегу Монастырской бухты. "Уважение к вооруженным силам непременно связано с тем, что люди сознают: есть единственная профессия в мире, которая предполагает возможность человеческой смерти - это профессия и служение воина... Я хотел бы пожелать всем воинам помнить о том, что подвиг без внутреннего движения... без совершенствования духовных внутренних качеств и сил практически невозможен. Дай Бог, чтобы каждый, кто дает присягу, облачается в военную форму, сознавал, что он вступает на особый путь служения Родине", - сказал предстоятель. В церемонии также участвовали курсанты Нахимовского военно-морского училища Санкт-Петербурга и Высшего военно-морского морского училища им. М.В. Фрунзе. Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, Российской империи и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы в Финляндию, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях разместилась Учебная база высших военно-морских учебных заведений и школа боцманов Народного Комиссариата военно-морского флота. В 1941 году ее выпускники уже отправились на оборону Ленинграда. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов.
https://ria.ru/20250511/pamyat-2016330328.html
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финляндия, санкт-петербург, ладожское озеро, нахимовское военно-морское училище, 80-летие победы в великой отечественной войне, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, валаам
Религия, Финляндия, Санкт-Петербург, Ладожское озеро, Нахимовское военно-морское училище, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь, Валаам
Патриарх Кирилл открыл памятник юнгам на Валааме

Патриарх Кирилл открыл памятник валаамским юнгам, погибшим в годы войны

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкСпасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь. Архивное фото
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ВАЛААМ (Республика Карелия), 10 июл – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг на острове Валаам в Карелии открыл памятник валаамским юнгам, курсантам из школы боцманов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Памятник установили рядом с мемориалом морякам Ладожской флотилии на берегу Монастырской бухты.
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"Уважение к вооруженным силам непременно связано с тем, что люди сознают: есть единственная профессия в мире, которая предполагает возможность человеческой смерти - это профессия и служение воина... Я хотел бы пожелать всем воинам помнить о том, что подвиг без внутреннего движения... без совершенствования духовных внутренних качеств и сил практически невозможен. Дай Бог, чтобы каждый, кто дает присягу, облачается в военную форму, сознавал, что он вступает на особый путь служения Родине", - сказал предстоятель.
В церемонии также участвовали курсанты Нахимовского военно-морского училища Санкт-Петербурга и Высшего военно-морского морского училища им. М.В. Фрунзе.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь находится на территории Валаамского архипелага в Ладожском озере. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории Швеции, Российской империи и независимой Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны архипелаг отошел к СССР, незадолго до этого монахи были эвакуированы в Финляндию, где основали Нововалаамский монастырь. В опустевших монастырских зданиях разместилась Учебная база высших военно-морских учебных заведений и школа боцманов Народного Комиссариата военно-морского флота. В 1941 году ее выпускники уже отправились на оборону Ленинграда.
Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года настоятель монастыря - председатель Синодальной комиссии по канонизации святых епископ Троицкий Панкратий (Жердев). Сейчас в обители проживают более 200 насельников. В монастырский комплекс входят центральная усадьба и 17 скитов.
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РелигияФинляндияСанкт-ПетербургЛадожское озероНахимовское военно-морское училище80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьВалаам
 
 
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