https://ria.ru/20250710/ukraina-2028266847.html

Пленный рассказал, как военкомы на Украине обращаются с мобилизованными

Пленный рассказал, как военкомы на Украине обращаются с мобилизованными - РИА Новости, 10.07.2025

Пленный рассказал, как военкомы на Украине обращаются с мобилизованными

Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям в качестве наказания, сообщил РИА Новости пленный стрелок из батальона "Волки да Винчи" Лимар... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T07:02:00+03:00

2025-07-10T07:02:00+03:00

2025-07-10T08:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

александр дубинский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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ДОНЕЦК, 10 июл – РИА Новости. Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям в качестве наказания, сообщил РИА Новости пленный стрелок из батальона "Волки да Винчи" Лимар Османов. Османов занимался частным предпринимательством и был мобилизован в марте 2025 года после того, как ТЦК сбросили его с велосипеда, предварительно подрезав микроавтобусом по пути с работы. Получив травмы спины и ребер после ДТП, он был допущен до медицинской комиссии. "Из подразделения в 30 человек 12 ушли в СЗЧ (самовольное оставление части - ред.). Тех, кого поймали, привязывали скотчем к дереву в качестве наказания, а после этого они выполняли всякого рода черновые работы и несли всякого рода наказание. Их заставляли копать ямы под мусорку. Если днем не успевал, то копали еще и ночью. Ну, соответственно, чистить туалеты, носить дрова, рубить, воду носить. Всю неблагодарную работу", - рассказал пленный. По его словам, всю обслуживающую работу, которую могли выдумать сотрудники ТЦК, заставляли выполнять мобилизованных, несмотря на время суток. В конце апреля Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, позволяющий военнослужащим ВСУ, самовольно оставившим части, до 30 августа 2025 года добровольно вернуться на службу без последствий. Владимир Зеленский в январе 2025 года заявлял, что численность ВСУ составляет 880 тысяч человек. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, позднее заявлял, что дезертировать из ВСУ могли около 250 тысяч человек, а реальная численность украинских войск составляет около 280 тысяч человек.

https://ria.ru/20250710/plennyy-2028260987.html

https://ria.ru/20250709/soldat-2028082600.html

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Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям в качестве наказания Украинские ТЦК привязывают мобилизованных скотчем к деревьям в качестве наказания, сообщил РИА Новости пленный стрелок из батальона "Волки да Винчи". По его словам, всю обслуживающую работу, которую могли выдумать сотрудники ТЦК, заставляли выполнять мобилизованных, несмотря на время суток. 2025-07-10T07:02 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины