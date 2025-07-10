https://ria.ru/20250710/tvorog-2028427452.html
Подмосковные производители нарастили выпуск творога на 5,2%
Подмосковные производители нарастили выпуск творога на 5,2% - РИА Новости, 10.07.2025
Подмосковные производители нарастили выпуск творога на 5,2%
Предприятия Московской области произвели 15,1 тысячи тонн творога за первые пять месяцев 2025 года, что на 5,2% превышает показатели аналогичного периода... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T18:37:00+03:00
2025-07-10T18:37:00+03:00
2025-07-10T18:37:00+03:00
новости подмосковья
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творог
агропродукция
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Предприятия Московской области произвели 15,1 тысячи тонн творога за первые пять месяцев 2025 года, что на 5,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. В 2024 году объем производства творога в Подмосковье достиг 34,8 тысячи тонн благодаря работе крупных компаний отрасли: ООО "Братья Чебурашкины", АО "Озерецкий молочный комбинат" и ООО "РостАгроКомплекс". В ведомстве подчеркивают, что увеличение объемов выпуска продукции способствует укреплению продовольственной безопасности региона и обеспечивает жителей качественными и доступными продуктами. В пресс-службе добавили, что Минсельхоз региона отмечает стабильный рост производства и продолжает поддерживать развитие молочной отрасли.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), творог, агропродукция
Новости Подмосковья, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), творог, агропродукция
Подмосковные производители нарастили выпуск творога на 5,2%
Производители Подмосковья за пять месяцев выпустили 15,1 тысячи тонн творога
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Предприятия Московской области произвели 15,1 тысячи тонн творога за первые пять месяцев 2025 года, что на 5,2% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
В 2024 году объем производства творога в Подмосковье достиг 34,8 тысячи тонн благодаря работе крупных компаний отрасли: ООО "Братья Чебурашкины", АО "Озерецкий молочный комбинат" и ООО "РостАгроКомплекс".
В ведомстве подчеркивают, что увеличение объемов выпуска продукции способствует укреплению продовольственной безопасности региона и обеспечивает жителей качественными и доступными продуктами.
В пресс-службе добавили, что Минсельхоз региона отмечает стабильный рост производства и продолжает поддерживать развитие молочной отрасли.