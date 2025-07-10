https://ria.ru/20250710/tramp-2028313100.html

Санкции против России разрушат планы Трампа, считает политолог

Санкции против России разрушат планы Трампа, считает политолог - РИА Новости, 10.07.2025

Санкции против России разрушат планы Трампа, считает политолог

Введение жестких санкций против России разрушит внешнеполитические планы президента США Дональда Трампа, в связи с чем его администрации требуется свобода в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:17:00+03:00

2025-07-10T11:17:00+03:00

2025-07-10T11:17:00+03:00

россия

сша

китай

дональд трамп

российская академия наук

politico

еврокомиссия

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Введение жестких санкций против России разрушит внешнеполитические планы президента США Дональда Трампа, в связи с чем его администрации требуется свобода в вопросе применения антироссийских мер, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом США сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным". Издание Politico сообщило в среду со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект о санкциях против России при условии, что документ будет включать полномочия по снятию санкций. "В глобальном масштабе, если это (жесткие санкции - ред.) будет введено, политика Трампа потерпит крах по одной простой причине: главным противником для США является Китай, а не Россия. Для того, чтобы ослабить Китай, Трамп хотел вбить клин между Россией и Китаем. Хотели это изначально реализовывать с помощью нормализации отношений с Россией и пытаться снова втянуть (РФ - ред.) в свою орбиту, как в девяностые. Но если будут введены эти санкции, эффект (будет - ред.) противоположный", - объяснил собеседник агентства. На фоне потенциально катастрофических последствий введения новых антироссийских мер Белый дом стремится получить пространство для маневра в применении этих санкций, подчеркнул эксперт. При этом Блохин полагает, что антироссийская санкционная политика в целом уже показала свою неэффективность. "Мы прошли проверку на прочность. Санкции особенно на нас не повлияли, страна стала только сильнее. Как сказал один известный философ: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее", - добавил политолог. Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ. Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250607/sanktsii-2021454548.html

https://ria.ru/20250120/sanktsii-1994550909.html

https://ria.ru/20250709/ssha-2028199151.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, китай, дональд трамп, российская академия наук, politico, еврокомиссия, санкции в отношении россии, в мире