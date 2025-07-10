Санкции против России разрушат планы Трампа, считает политолог
Политолог Блохин: введение жестких санкций против РФ разрушат планы Трампа
© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Введение жестких санкций против России разрушит внешнеполитические планы президента США Дональда Трампа, в связи с чем его администрации требуется свобода в вопросе применения антироссийских мер, высказал мнение в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
Трамп во вторник заявил, что перспектива принятия конгрессом США сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Он добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным". Издание Politico сообщило в среду со ссылкой на источники в Белом доме и конгрессе, что Трамп выразил готовность поддержать законопроект о санкциях против России при условии, что документ будет включать полномочия по снятию санкций.
"В глобальном масштабе, если это (жесткие санкции - ред.) будет введено, политика Трампа потерпит крах по одной простой причине: главным противником для США является Китай, а не Россия. Для того, чтобы ослабить Китай, Трамп хотел вбить клин между Россией и Китаем. Хотели это изначально реализовывать с помощью нормализации отношений с Россией и пытаться снова втянуть (РФ - ред.) в свою орбиту, как в девяностые. Но если будут введены эти санкции, эффект (будет - ред.) противоположный", - объяснил собеседник агентства.
На фоне потенциально катастрофических последствий введения новых антироссийских мер Белый дом стремится получить пространство для маневра в применении этих санкций, подчеркнул эксперт. При этом Блохин полагает, что антироссийская санкционная политика в целом уже показала свою неэффективность.
"Мы прошли проверку на прочность. Санкции особенно на нас не повлияли, страна стала только сильнее. Как сказал один известный философ: "То, что нас не убивает, делает нас сильнее", - добавил политолог.
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Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), известный своей антироссийской риторикой, ранее внес законопроект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на товары, импортируемые из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Позднее агентство Блумберг передавало, что сенаторы не готовы принять законопроект без одобрения со стороны президента США, а глава Еврокомиссии заявила Грэму о необходимости скоординированного введения санкций против РФ.
Сам Трамп в июне признал, что вводимые США санкции обходятся Вашингтону в "огромные" суммы денег, речь идет о миллиардах долларов. Трамп также заявил, что выжидает с введением санкций против России в надежде, что будет заключено соглашение об урегулировании по Украине.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.