https://ria.ru/20250710/tramp-2028267612.html

Трамп действует по Украине без внятной стратегии, заявил экономист

Трамп действует по Украине без внятной стратегии, заявил экономист - РИА Новости, 10.07.2025

Трамп действует по Украине без внятной стратегии, заявил экономист

Президенту США Дональду Трампу не хватает знаний, внимания и компетентной команды, чтобы выстроить внятную стратегию в отношении внешнеполитических вызовов,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T07:16:00+03:00

2025-07-10T07:16:00+03:00

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ООН, 10 июл - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не хватает знаний, внимания и компетентной команды, чтобы выстроить внятную стратегию в отношении внешнеполитических вызовов, включая конфликт на Украине, заявил РИА Новости на площадке ООН известный американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Очевидно, что у Трампа нет ни необходимых знаний, ни должной сосредоточенности, ни профессиональной команды, чтобы разработать стратегию. В итоге он действует импровизированно - и далеко не всегда успешно. Он считает, что агрессивное поведение заставляет других подчиняться, но на деле это происходит лишь формально. В результате он добивается очень немного с точки зрения стратегических результатов", - сказал Сакс. По его словам, в случае с Украиной Трамп не стремится разобраться в глубинных причинах конфликта и предпочитает применять ситуативные меры. "Чтобы добраться до сути кризиса, нужны знания, политическое мастерство и серьезная дипломатия. Этого мы не видим", - отметил эксперт.

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в мире, украина, сша, дональд трамп, оон, колумбийский университет