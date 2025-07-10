https://ria.ru/20250710/torgovlya-2028363365.html

В Ленинградской области пересекли противоправную деятельность полицейских

В Ленинградской области пересекли противоправную деятельность полицейских - РИА Новости, 10.07.2025

В Ленинградской области пересекли противоправную деятельность полицейских

Во Всеволожском районе Ленинградской области пресекли противоправную деятельность нескольких сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба ГУ... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:33:00+03:00

2025-07-10T14:33:00+03:00

2025-07-10T15:32:00+03:00

происшествия

всеволожский район

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Во Всеволожском районе Ленинградской области пресекли противоправную деятельность нескольких сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по области. "Оперативники собственной безопасности регионального главка МВД России... выявили и пресекли противоправную деятельность нескольких сотрудников полиции Всеволожского района Ленинградской области", – говорится в заявлении. Как утверждает служба, задержанные сотрудники с 2023 за плату занимались покровительством выходцев ближнего зарубежья, торговавших алкоголем и табачными изделиями неизвестного происхождения.Полиция проводит обыски и задержания в местах проживания подозреваемых, а также в торговых точках, причастных к делу. Вместе с тем сотрудники проверяют законность деятельности предпринимателей, а также легальность работы сотрудников магазинов. Материалы дела, а также самих фигурантов передали в следственные органы для дальнейшей процессуальных действий.

https://ria.ru/20250116/vzyatka-1993952906.html

https://ria.ru/20250701/primore-2026431074.html

всеволожский район

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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)