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В Ленинградской области пересекли противоправную деятельность полицейских - РИА Новости, 10.07.2025
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14:33 10.07.2025 (обновлено: 15:32 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/torgovlya-2028363365.html
В Ленинградской области пересекли противоправную деятельность полицейских
В Ленинградской области пересекли противоправную деятельность полицейских - РИА Новости, 10.07.2025
В Ленинградской области пересекли противоправную деятельность полицейских
Во Всеволожском районе Ленинградской области пресекли противоправную деятельность нескольких сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба ГУ... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:33:00+03:00
2025-07-10T15:32:00+03:00
происшествия
всеволожский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Во Всеволожском районе Ленинградской области пресекли противоправную деятельность нескольких сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по области. "Оперативники собственной безопасности регионального главка МВД России... выявили и пресекли противоправную деятельность нескольких сотрудников полиции Всеволожского района Ленинградской области", – говорится в заявлении. Как утверждает служба, задержанные сотрудники с 2023 за плату занимались покровительством выходцев ближнего зарубежья, торговавших алкоголем и табачными изделиями неизвестного происхождения.Полиция проводит обыски и задержания в местах проживания подозреваемых, а также в торговых точках, причастных к делу. Вместе с тем сотрудники проверяют законность деятельности предпринимателей, а также легальность работы сотрудников магазинов. Материалы дела, а также самих фигурантов передали в следственные органы для дальнейшей процессуальных действий.
https://ria.ru/20250116/vzyatka-1993952906.html
https://ria.ru/20250701/primore-2026431074.html
всеволожский район
ленинградская область
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происшествия, всеволожский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Всеволожский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области пересекли противоправную деятельность полицейских

В Ленинградской области задержали полицейских, бравших взятки за покровительство

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июл – РИА Новости. Во Всеволожском районе Ленинградской области пресекли противоправную деятельность нескольких сотрудников правоохранительных органов, сообщила пресс-служба ГУ МВД по области.
"Оперативники собственной безопасности регионального главка МВД России... выявили и пресекли противоправную деятельность нескольких сотрудников полиции Всеволожского района Ленинградской области", – говорится в заявлении.
Сотрудница МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет работу с документами - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В Петербурге начальника отдела полиции подозревают в получении взятки
16 января, 09:04
Как утверждает служба, задержанные сотрудники с 2023 за плату занимались покровительством выходцев ближнего зарубежья, торговавших алкоголем и табачными изделиями неизвестного происхождения.
Полиция проводит обыски и задержания в местах проживания подозреваемых, а также в торговых точках, причастных к делу. Вместе с тем сотрудники проверяют законность деятельности предпринимателей, а также легальность работы сотрудников магазинов.
Материалы дела, а также самих фигурантов передали в следственные органы для дальнейшей процессуальных действий.
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1 июля, 06:44
 
ПроисшествияВсеволожский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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