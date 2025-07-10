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В Баку арестовали двух азербайджанцев по делу о членстве в ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 10.07.2025
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17:54 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/sud-2028417873.html
В Баку арестовали двух азербайджанцев по делу о членстве в ЧВК "Вагнер"
В Баку арестовали двух азербайджанцев по делу о членстве в ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 10.07.2025
В Баку арестовали двух азербайджанцев по делу о членстве в ЧВК "Вагнер"
Суд в Баку арестовал на четыре месяца двух граждан Азербайджана Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова по подозрению в участии в боевых действиях в составе группы... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:54:00+03:00
2025-07-10T17:54:00+03:00
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БАКУ, 10 июл – РИА Новости. Суд в Баку арестовал на четыре месяца двух граждан Азербайджана Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова по подозрению в участии в боевых действиях в составе группы "Вагнер", сообщили в Сабаильском районном суде азербайджанской столицы. "Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения на 4 месяца в отношении граждан Азербайджана Алиева Рамиля Рамиз оглу (1991 г.р.) и Гасанова Исмаила Булудхан оглу (1974 г.р.), по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности республики", - говорится в сообщении. Указанные лица, как утверждается, "совершили различные преступные деяния" в Азербайджане и за его пределами. В сообщении также утверждается, что они якобы "были лично отобраны руководителем частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным для освобождения от отбытия наказания и привлечения к различным боевым операциям за денежное вознаграждение". По материалам, представленным в суде, Алиев и Гасанов "участвовали в учениях и боевых операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территориях различных стран".
https://ria.ru/20250707/uzbekistan-2027602136.html
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в мире, азербайджан, баку, евгений пригожин, рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку
В мире, Азербайджан, Баку, Евгений Пригожин, Рейд азербайджанских силовиков в офис Sputnik в Баку
В Баку арестовали двух азербайджанцев по делу о членстве в ЧВК "Вагнер"

В Баку арестовали 2 граждан Азербайджана о делу о членстве в ЧВК "Вагнер"

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкШеврон бойца ЧВК "Вагнер"
Шеврон бойца ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Шеврон бойца ЧВК "Вагнер". Архивное фото
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БАКУ, 10 июл – РИА Новости. Суд в Баку арестовал на четыре месяца двух граждан Азербайджана Рамиля Алиева и Исмаила Гасанова по подозрению в участии в боевых действиях в составе группы "Вагнер", сообщили в Сабаильском районном суде азербайджанской столицы.
"Сабаильский районный суд города Баку избрал меру пресечения на 4 месяца в отношении граждан Азербайджана Алиева Рамиля Рамиз оглу (1991 г.р.) и Гасанова Исмаила Булудхан оглу (1974 г.р.), по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности республики", - говорится в сообщении.
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Указанные лица, как утверждается, "совершили различные преступные деяния" в Азербайджане и за его пределами. В сообщении также утверждается, что они якобы "были лично отобраны руководителем частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгением Пригожиным для освобождения от отбытия наказания и привлечения к различным боевым операциям за денежное вознаграждение".
По материалам, представленным в суде, Алиев и Гасанов "участвовали в учениях и боевых операциях с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на территориях различных стран".
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