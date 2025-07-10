https://ria.ru/20250710/starovoyt-2028273201.html

Министр транспорта Никитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом

Министр транспорта Никитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025

Министр транспорта Никитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом

Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T09:00:00+03:00

2025-07-10T09:00:00+03:00

2025-07-10T11:03:00+03:00

россия

андрей никитин (политик)

роман старовойт

самоубийство романа старовойта

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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.Также на церемонию приехал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250710/starovojt-2028273421.html

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Варвара Скокшина

россия, андрей никитин (политик), роман старовойт, самоубийство романа старовойта