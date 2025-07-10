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Министр транспорта Никитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
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09:00 10.07.2025 (обновлено: 11:03 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/starovoyt-2028273201.html
Министр транспорта Никитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Министр транспорта Никитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом - РИА Новости, 10.07.2025
Министр транспорта Никитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
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россия
андрей никитин (политик)
роман старовойт
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.Также на церемонию приехал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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россия, андрей никитин (политик), роман старовойт, самоубийство романа старовойта
Россия, Андрей Никитин (политик), Роман Старовойт, Самоубийство Романа Старовойта
Министр транспорта Никитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом

Глава Минтранса Никитин приехал на прощание с экс-главой ведомства Старовойтом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ. 10 июля 2025
Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ. 10 июля 2025
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.
Также на церемонию приехал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Желающие проститься с Романом Старовойтом собираются в столичной ЦКБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
В ЦКБ прошла церемония прощания со Старовойтом
Вчера, 09:03
 
РоссияАндрей Никитин (политик)Роман СтаровойтСамоубийство Романа Старовойта
 
 
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