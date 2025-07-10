Министр транспорта Никитин приехал на церемонию прощания со Старовойтом
Глава Минтранса Никитин приехал на прощание с экс-главой ведомства Старовойтом
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ. 10 июля 2025
Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ. 10 июля 2025
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин приехал на церемонию прощания с экс-главой ведомства Романом Старовойтом, передает корреспондент РИА Новости.
Также на церемонию приехал министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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