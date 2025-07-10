https://ria.ru/20250710/ssha-2028262449.html

США не будут наращивать поставки оружия Украине, считает экономист

США не будут наращивать поставки оружия Украине, считает экономист - РИА Новости, 10.07.2025

США не будут наращивать поставки оружия Украине, считает экономист

США не будут существенно наращивать поставки вооружений или финансирование Украины, поскольку американское общество, включая избирателей президента Дональда... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T05:17:00+03:00

2025-07-10T05:17:00+03:00

2025-07-10T05:17:00+03:00

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ООН, 10 июл – РИА Новости. США не будут существенно наращивать поставки вооружений или финансирование Украины, поскольку американское общество, включая избирателей президента Дональда Трампа, не заинтересовано в этой войне, заявил РИА Новости известный американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс. "Я по-прежнему не считаю, что США будут существенно расширять свою роль в поставках вооружений или финансировании Украины. Американский народ, включая электорат Трампа, не заинтересован в этой войне. Она изначально была и остаётся проектом глубинного государства", — сказал Сакс. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, уточнив, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Ранее во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250611/saks-2022392222.html

https://ria.ru/20250708/ssha-2027812390.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, колумбийский университет, politico