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Путин отметил интерес выпускников школ к рабочим специальностям - РИА Новости, 10.07.2025
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16:07 10.07.2025 (обновлено: 17:05 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/putin-2028390618.html
Путин отметил интерес выпускников школ к рабочим специальностям
Путин отметил интерес выпускников школ к рабочим специальностям - РИА Новости, 10.07.2025
Путин отметил интерес выпускников школ к рабочим специальностям
Рабочие специальности стали интересными для выпускников школ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:07:00+03:00
2025-07-10T17:05:00+03:00
общество
россия
владимир путин
сергей кравцов
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рабочие специальности стали интересными для выпускников школ, сообщил президент России Владимир Путин. В ходе совещания по вопросам образования глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что сейчас в колледжах идет приемная кампания, уже подано на 200 тысяч заявлений больше, чем в прошлом году, а ребята идут на рабочие специальности. "Они интересными стали, эти специальности (рабочие - ред.)", - сказал Путин в ходе совещания.
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общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Путин отметил интерес выпускников школ к рабочим специальностям

Путин: рабочие специальности стали интересными для выпускников школ

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по вопросам образования
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рабочие специальности стали интересными для выпускников школ, сообщил президент России Владимир Путин.
В ходе совещания по вопросам образования глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что сейчас в колледжах идет приемная кампания, уже подано на 200 тысяч заявлений больше, чем в прошлом году, а ребята идут на рабочие специальности.
«
"Они интересными стали, эти специальности (рабочие - ред.)", - сказал Путин в ходе совещания.
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ОбществоРоссияВладимир ПутинСергей КравцовЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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