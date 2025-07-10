https://ria.ru/20250710/putin-2028390618.html

Путин отметил интерес выпускников школ к рабочим специальностям

Путин отметил интерес выпускников школ к рабочим специальностям - РИА Новости, 10.07.2025

Путин отметил интерес выпускников школ к рабочим специальностям

Рабочие специальности стали интересными для выпускников школ, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:07:00+03:00

2025-07-10T16:07:00+03:00

2025-07-10T17:05:00+03:00

общество

россия

владимир путин

сергей кравцов

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Рабочие специальности стали интересными для выпускников школ, сообщил президент России Владимир Путин. В ходе совещания по вопросам образования глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что сейчас в колледжах идет приемная кампания, уже подано на 200 тысяч заявлений больше, чем в прошлом году, а ребята идут на рабочие специальности. "Они интересными стали, эти специальности (рабочие - ред.)", - сказал Путин в ходе совещания.

https://ria.ru/20250206/putin-1997817465.html

россия

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2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, сергей кравцов, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование