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Путин заявил о начале подготовки к новому учебному году в школах - РИА Новости, 10.07.2025
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15:38 10.07.2025 (обновлено: 17:09 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/putin-2028381260.html
Путин заявил о начале подготовки к новому учебному году в школах
Путин заявил о начале подготовки к новому учебному году в школах - РИА Новости, 10.07.2025
Путин заявил о начале подготовки к новому учебному году в школах
Президент России Владимир Путин заявил о начале материально-технической подготовки к новому учебному году в школах. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:38:00+03:00
2025-07-10T17:09:00+03:00
общество
россия
владимир путин
дмитрий чернышенко
валерий фальков
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о начале материально-технической подготовки к новому учебному году в школах. "У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап - поступление в специальные учебные заведения, в средние и в высшие. Преподаватели школ в отпуска уходят, но тем не менее, жизнь продолжается, в том числе, подготовка к следующему сезону, уже материально-техническая подготовка", - сказал Путин во время совещания по вопросам образования. Президент в ходе совещания попросил заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко начать доклад. Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.
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общество, россия, владимир путин, дмитрий чернышенко, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин заявил о начале подготовки к новому учебному году в школах

Путин заявил о начале материальной подготовки к новому учебному году в школах

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУченики в школе
Ученики в школе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Ученики в школе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о начале материально-технической подготовки к новому учебному году в школах.
"У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап - поступление в специальные учебные заведения, в средние и в высшие. Преподаватели школ в отпуска уходят, но тем не менее, жизнь продолжается, в том числе, подготовка к следующему сезону, уже материально-техническая подготовка", - сказал Путин во время совещания по вопросам образования.
Президент в ходе совещания попросил заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко начать доклад.
Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.
Президент РФ Владимир Путин и министр просвещения РФ Сергей Кравцов (справа) во время встречи - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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ОбществоРоссияВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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