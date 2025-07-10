https://ria.ru/20250710/putin-2028381260.html
Путин заявил о начале подготовки к новому учебному году в школах
Путин заявил о начале подготовки к новому учебному году в школах - РИА Новости, 10.07.2025
Путин заявил о начале подготовки к новому учебному году в школах
Президент России Владимир Путин заявил о начале материально-технической подготовки к новому учебному году в школах. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:38:00+03:00
2025-07-10T15:38:00+03:00
2025-07-10T17:09:00+03:00
общество
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о начале материально-технической подготовки к новому учебному году в школах. "У нас закончилась с вами сдача экзаменов в школе, прошли все выпускные, и сейчас начался другой этап - поступление в специальные учебные заведения, в средние и в высшие. Преподаватели школ в отпуска уходят, но тем не менее, жизнь продолжается, в том числе, подготовка к следующему сезону, уже материально-техническая подготовка", - сказал Путин во время совещания по вопросам образования. Президент в ходе совещания попросил заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко начать доклад. Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20250710/ege-2028377460.html
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общество, россия, владимир путин, дмитрий чернышенко, валерий фальков, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин заявил о начале подготовки к новому учебному году в школах
Путин заявил о начале материальной подготовки к новому учебному году в школах