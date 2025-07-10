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Путин провел совещание об итогах ЕГЭ и туристическом сезоне - РИА Новости, 10.07.2025
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15:30 10.07.2025 (обновлено: 17:36 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/putin-2028378548.html
Путин провел совещание об итогах ЕГЭ и туристическом сезоне
Путин провел совещание об итогах ЕГЭ и туристическом сезоне - РИА Новости, 10.07.2025
Путин провел совещание об итогах ЕГЭ и туристическом сезоне
Владимир Путин обсудил с профильными министрами итоги приемной кампании в вузы и развитие туристической отрасли. Главное — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025
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2025-07-10T17:36:00+03:00
владимир путин
валерий фальков
общество
запорожье
сергей кравцов
дмитрий чернышенко
единый государственный экзамен (егэ)
основной государственный экзамен (огэ)
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с профильными министрами итоги приемной кампании в вузы и развитие туристической отрасли. Главное — в материале РИА Новости.Об итогах ЕГЭ и предпочтениях выпускниковГлава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о результатах ЕГЭ и ОГЭ в этом году:&quot;Все предметы важны, но мы понимаем, что технологическое лидерство, это и математика, и физика, химия, биология. В этом году на десять процентов выпускников выбрали больше физику, это на девять тысяч больше, чем в прошлом году. Также увеличилось количество выбравших профильную математику. В прошлом году было порядка 280 тысяч, сейчас больше 300. Самое главное, мы видим, что переломили тенденцию, когда шли на гуманитарные специальности&quot;.О популярности рабочих специальностейО новой системе высшего образования&quot;Те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот проект&quot;.О строительстве школ и детских садовО туристическом сезоне"Если за прошлый год было 90 миллионов поездок, то сейчас мы устойчиво выходим на 98 миллионов"."У нас в Запорожье большой инвестиционный проект, который входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал".О развитии гостиничного бизнеса"Это говорит о том, что бизнес поверил в то, что нужно сейчас создавать гостиничные места".
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Путин на совещании с членами правительства
Путин на совещании с членами правительства
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Чернышенко: "62% девятиклассников в этом году выбрали поступление в колледжи"
Вице-премьер Чернышенко доложил Путину, что 62% девятиклассников в этом году выбрали поступление в колледжи. "Это (выбор среднего профессионального образования) одна из самых, наверное, сейчас эффективных мер в направлении "Профессионалитет", - добавил он. Федпроект "Профессионалитет" запущен в 2022-м. Он направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования.
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владимир путин, валерий фальков, общество, запорожье, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, единый государственный экзамен (егэ), основной государственный экзамен (огэ), россия, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Валерий Фальков, Общество, Запорожье, Сергей Кравцов, Дмитрий Чернышенко, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Основной государственный экзамен (ОГЭ), Россия, Социальный навигатор, СН_Образование

Путин провел совещание об итогах ЕГЭ и туристическом сезоне

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с профильными министрами итоги приемной кампании в вузы и развитие туристической отрасли. Главное — в материале РИА Новости.

Об итогах ЕГЭ и предпочтениях выпускников

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о результатах ЕГЭ и ОГЭ в этом году:
  • Экзамены прошли спокойно, без серьезных происшествий. Большое внимание уделили вопросам безопасности.
  • Школьники стали больше интересоваться естественно-научными и инженерными специальностями.
«

"Все предметы важны, но мы понимаем, что технологическое лидерство, это и математика, и физика, химия, биология. В этом году на десять процентов выпускников выбрали больше физику, это на девять тысяч больше, чем в прошлом году. Также увеличилось количество выбравших профильную математику. В прошлом году было порядка 280 тысяч, сейчас больше 300. Самое главное, мы видим, что переломили тенденцию, когда шли на гуманитарные специальности".

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов
Сергей Кравцов
Глава Минпросвещения
Ученики 11-х классов перед началом ЕГЭ по литературе и истории - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В России 13 выпускников получили по сто баллов за три предмета на ЕГЭ
7 июля, 12:04

О популярности рабочих специальностей

  • Сейчас идет приемная кампания в колледжах, абитуриенты подали на 200 тысяч заявлений больше, чем в прошлом году.
  • Молодежь стала больше интересоваться рабочими специальностями.
  • Как уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, 62 процента девятиклассников выбрали колледжи.
  • Это одна из самых эффективных мер в направлении "Профессионалитет".

О новой системе высшего образования

  • Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выразил надежду на расширение пилотного проекта новой системы высшего образования.
«

"Те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот проект".

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования
  • Сейчас по новой системе обучаются больше 12 тысяч студентов.
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Минобрнауки назвало сроки перехода на новую систему высшего образования
9 июля, 10:07

О строительстве школ и детских садов

  • По словам Чернышенко, в России построили 1634 школы, которые предоставили больше миллиона мест.
  • Более четырех тысяч школ прошли программу капитального ремонта.
  • Доступность детских садов достигла практически ста процентов.
  • Еще 100 детсадов строят для того, чтобы чтобы не допустить роста очередности.
Учебник русского языка - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Кравцов объяснил, как школы будут устанавливать расписание уроков
7 июля, 12:27

О туристическом сезоне

  • Чернышенко отметил динамичное развитие внутреннего туризма.
«
"Если за прошлый год было 90 миллионов поездок, то сейчас мы устойчиво выходим на 98 миллионов".
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер
  • К 2030 году стоит цель достичь 140 миллионов туристических поездок по России.
  • Новые регионы также подключаются к развитию туристической инфраструктуры.
«
"У нас в Запорожье большой инвестиционный проект, который входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал".
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер
Посетители Нарзанной галереи Кисловодска во время обзорной экскурсии по городу - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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19 мая, 18:23

О развитии гостиничного бизнеса

  • Сейчас в рамках программы льготного кредитования строительства туристических объектов реализуются около 415 инвестиционных проектов на два триллиона рублей.
«
"Это говорит о том, что бизнес поверил в то, что нужно сейчас создавать гостиничные места".
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025
Дмитрий Чернышенко
Вице-премьер
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
В ГД рассказали, как оформить единый билет для путешествий по России
4 июля, 03:00
 
Владимир ПутинВалерий ФальковОбществоЗапорожьеСергей КравцовДмитрий ЧернышенкоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Основной государственный экзамен (ОГЭ)РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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