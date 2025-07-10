Путин провел совещание об итогах ЕГЭ и туристическом сезоне
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с профильными министрами итоги приемной кампании в вузы и развитие туристической отрасли. Главное — в материале РИА Новости.
Об итогах ЕГЭ и предпочтениях выпускников
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о результатах ЕГЭ и ОГЭ в этом году:
- Экзамены прошли спокойно, без серьезных происшествий. Большое внимание уделили вопросам безопасности.
- Школьники стали больше интересоваться естественно-научными и инженерными специальностями.
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"Все предметы важны, но мы понимаем, что технологическое лидерство, это и математика, и физика, химия, биология. В этом году на десять процентов выпускников выбрали больше физику, это на девять тысяч больше, чем в прошлом году. Также увеличилось количество выбравших профильную математику. В прошлом году было порядка 280 тысяч, сейчас больше 300. Самое главное, мы видим, что переломили тенденцию, когда шли на гуманитарные специальности".
О популярности рабочих специальностей
- Сейчас идет приемная кампания в колледжах, абитуриенты подали на 200 тысяч заявлений больше, чем в прошлом году.
- Молодежь стала больше интересоваться рабочими специальностями.
- Как уточнил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, 62 процента девятиклассников выбрали колледжи.
- Это одна из самых эффективных мер в направлении "Профессионалитет".
О новой системе высшего образования
- Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выразил надежду на расширение пилотного проекта новой системы высшего образования.
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"Те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот проект".
- Сейчас по новой системе обучаются больше 12 тысяч студентов.
О строительстве школ и детских садов
- По словам Чернышенко, в России построили 1634 школы, которые предоставили больше миллиона мест.
- Более четырех тысяч школ прошли программу капитального ремонта.
- Доступность детских садов достигла практически ста процентов.
- Еще 100 детсадов строят для того, чтобы чтобы не допустить роста очередности.
О туристическом сезоне
- Чернышенко отметил динамичное развитие внутреннего туризма.
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"Если за прошлый год было 90 миллионов поездок, то сейчас мы устойчиво выходим на 98 миллионов".
- К 2030 году стоит цель достичь 140 миллионов туристических поездок по России.
- Новые регионы также подключаются к развитию туристической инфраструктуры.
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"У нас в Запорожье большой инвестиционный проект, который входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал".
О развитии гостиничного бизнеса
- Сейчас в рамках программы льготного кредитования строительства туристических объектов реализуются около 415 инвестиционных проектов на два триллиона рублей.
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"Это говорит о том, что бизнес поверил в то, что нужно сейчас создавать гостиничные места".