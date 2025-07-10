https://ria.ru/20250710/putin-2028378548.html

Путин провел совещание об итогах ЕГЭ и туристическом сезоне

Путин провел совещание об итогах ЕГЭ и туристическом сезоне - РИА Новости, 10.07.2025

Путин провел совещание об итогах ЕГЭ и туристическом сезоне

Владимир Путин обсудил с профильными министрами итоги приемной кампании в вузы и развитие туристической отрасли. Главное — в материале РИА Новости. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T15:30:00+03:00

2025-07-10T15:30:00+03:00

2025-07-10T17:36:00+03:00

владимир путин

валерий фальков

общество

запорожье

сергей кравцов

дмитрий чернышенко

единый государственный экзамен (егэ)

основной государственный экзамен (огэ)

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с профильными министрами итоги приемной кампании в вузы и развитие туристической отрасли. Главное — в материале РИА Новости.Об итогах ЕГЭ и предпочтениях выпускниковГлава Минпросвещения Сергей Кравцов рассказал о результатах ЕГЭ и ОГЭ в этом году:"Все предметы важны, но мы понимаем, что технологическое лидерство, это и математика, и физика, химия, биология. В этом году на десять процентов выпускников выбрали больше физику, это на девять тысяч больше, чем в прошлом году. Также увеличилось количество выбравших профильную математику. В прошлом году было порядка 280 тысяч, сейчас больше 300. Самое главное, мы видим, что переломили тенденцию, когда шли на гуманитарные специальности".О популярности рабочих специальностейО новой системе высшего образования"Те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот проект".О строительстве школ и детских садовО туристическом сезоне"Если за прошлый год было 90 миллионов поездок, то сейчас мы устойчиво выходим на 98 миллионов"."У нас в Запорожье большой инвестиционный проект, который входит в федеральный проект "Пять морей и озеро Байкал".О развитии гостиничного бизнеса"Это говорит о том, что бизнес поверил в то, что нужно сейчас создавать гостиничные места".

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https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028082750.html

https://sn.ria.ru/20250707/kravtsov-2027634640.html

https://ria.ru/20250519/otdykh-1868561647.html

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запорожье

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Путин на совещании с членами правительства Путин на совещании с членами правительства 2025-07-10T15:30 true PT13M49S

Чернышенко: "62% девятиклассников в этом году выбрали поступление в колледжи" Вице-премьер Чернышенко доложил Путину, что 62% девятиклассников в этом году выбрали поступление в колледжи. "Это (выбор среднего профессионального образования) одна из самых, наверное, сейчас эффективных мер в направлении "Профессионалитет", - добавил он. Федпроект "Профессионалитет" запущен в 2022-м. Он направлен на синхронизацию кадровой потребности предприятий с возможностями системы среднего профессионального образования. 2025-07-10T15:30 true PT0M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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