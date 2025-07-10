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Приамурье получит льготный кредит на строительство канатной дороги - РИА Новости, 10.07.2025
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12:32 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/priamure-2028332755.html
Приамурье получит льготный кредит на строительство канатной дороги
Приамурье получит льготный кредит на строительство канатной дороги - РИА Новости, 10.07.2025
Приамурье получит льготный кредит на строительство канатной дороги
Амурская область получит льготные кредиты от госкорпорации ВЭБ.РФ на строительство трансграничной канатной дороги через Амур Благовещенск - Хэйхэ и... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:32:00+03:00
2025-07-10T12:32:00+03:00
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Амурская область получит льготные кредиты от госкорпорации ВЭБ.РФ на строительство трансграничной канатной дороги через Амур Благовещенск - Хэйхэ и перерабатывающего завода, сообщает правительство региона. Соответствующее решение принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшей под председательством зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Льготные кредитные средства (с дальневосточной субсидией) в объеме 16 миллиардов рублей госкорпорация ВЭБ.РФ предоставит на строительство первой в мире межгосударственной канатной дороги, которая через реку Амур свяжет Россию и Китай. Кроме того, будут профинансированы еще три проекта в Амурской области и в Приморье", - говорится в сообщении областного правительства. Как отметил губернатор региона Василий Орлов, Амурская область – лидер по привлечению инвестиций среди регионов Дальнего Востока. По итогам 2024 года привлечена рекордная сумма - более 956 миллиардов рублей инвестиций. "Крупные компании видят потенциал нашего региона и реализовывают у нас на территории масштабные проекты, которые стимулируют социально-экономическое развитие области. Господдержка, в том числе льготные кредиты от ВЭБ.РФ, позволяют реализовывать проекты быстрее и эффективнее, создавая новые рабочие места, развивая инфраструктуру и повышая конкурентоспособность нашей территории", - сказал Орлов. Канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ соединит не только соседние города, но и государства. Проект предполагает строительство станций и пассажирских терминалов канатной дороги на противоположных берегах реки Амур с российской и китайской стороны. Помимо канатной дороги, льготное финансирование получит строительство производственно-логистического комплекса по глубокой переработке соевых бобов и рапса в городе Белогорск. Новое предприятие запустят уже в 2026 году.
https://ria.ru/20250701/priamure-2026528033.html
https://ria.ru/20250701/priamure-2026445768.html
амурская область
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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
Экономика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Приамурье получит льготный кредит на строительство канатной дороги

Амурская область получит льготный кредит на строительство канатной дороги

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Амурская область получит льготные кредиты от госкорпорации ВЭБ.РФ на строительство трансграничной канатной дороги через Амур Благовещенск - Хэйхэ и перерабатывающего завода, сообщает правительство региона.
Соответствующее решение принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшей под председательством зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Коровы - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
Аграрии Приамурья получили гранты на сумму более 30 миллионов рублей
1 июля, 14:56
"Льготные кредитные средства (с дальневосточной субсидией) в объеме 16 миллиардов рублей госкорпорация ВЭБ.РФ предоставит на строительство первой в мире межгосударственной канатной дороги, которая через реку Амур свяжет Россию и Китай. Кроме того, будут профинансированы еще три проекта в Амурской области и в Приморье", - говорится в сообщении областного правительства.
Как отметил губернатор региона Василий Орлов, Амурская область – лидер по привлечению инвестиций среди регионов Дальнего Востока. По итогам 2024 года привлечена рекордная сумма - более 956 миллиардов рублей инвестиций.
"Крупные компании видят потенциал нашего региона и реализовывают у нас на территории масштабные проекты, которые стимулируют социально-экономическое развитие области. Господдержка, в том числе льготные кредиты от ВЭБ.РФ, позволяют реализовывать проекты быстрее и эффективнее, создавая новые рабочие места, развивая инфраструктуру и повышая конкурентоспособность нашей территории", - сказал Орлов.
Канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ соединит не только соседние города, но и государства. Проект предполагает строительство станций и пассажирских терминалов канатной дороги на противоположных берегах реки Амур с российской и китайской стороны. Помимо канатной дороги, льготное финансирование получит строительство производственно-логистического комплекса по глубокой переработке соевых бобов и рапса в городе Белогорск. Новое предприятие запустят уже в 2026 году.
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1 июля, 09:16
 
ЭкономикаАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)
 
 
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