https://ria.ru/20250710/priamure-2028332755.html

Приамурье получит льготный кредит на строительство канатной дороги

Приамурье получит льготный кредит на строительство канатной дороги - РИА Новости, 10.07.2025

Приамурье получит льготный кредит на строительство канатной дороги

Амурская область получит льготные кредиты от госкорпорации ВЭБ.РФ на строительство трансграничной канатной дороги через Амур Благовещенск - Хэйхэ и... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:32:00+03:00

2025-07-10T12:32:00+03:00

2025-07-10T12:32:00+03:00

экономика

амурская область

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Амурская область получит льготные кредиты от госкорпорации ВЭБ.РФ на строительство трансграничной канатной дороги через Амур Благовещенск - Хэйхэ и перерабатывающего завода, сообщает правительство региона. Соответствующее решение принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшей под председательством зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Льготные кредитные средства (с дальневосточной субсидией) в объеме 16 миллиардов рублей госкорпорация ВЭБ.РФ предоставит на строительство первой в мире межгосударственной канатной дороги, которая через реку Амур свяжет Россию и Китай. Кроме того, будут профинансированы еще три проекта в Амурской области и в Приморье", - говорится в сообщении областного правительства. Как отметил губернатор региона Василий Орлов, Амурская область – лидер по привлечению инвестиций среди регионов Дальнего Востока. По итогам 2024 года привлечена рекордная сумма - более 956 миллиардов рублей инвестиций. "Крупные компании видят потенциал нашего региона и реализовывают у нас на территории масштабные проекты, которые стимулируют социально-экономическое развитие области. Господдержка, в том числе льготные кредиты от ВЭБ.РФ, позволяют реализовывать проекты быстрее и эффективнее, создавая новые рабочие места, развивая инфраструктуру и повышая конкурентоспособность нашей территории", - сказал Орлов. Канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ соединит не только соседние города, но и государства. Проект предполагает строительство станций и пассажирских терминалов канатной дороги на противоположных берегах реки Амур с российской и китайской стороны. Помимо канатной дороги, льготное финансирование получит строительство производственно-логистического комплекса по глубокой переработке соевых бобов и рапса в городе Белогорск. Новое предприятие запустят уже в 2026 году.

https://ria.ru/20250701/priamure-2026528033.html

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амурская область

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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)