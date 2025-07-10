https://ria.ru/20250710/priamure-2028332755.html
Приамурье получит льготный кредит на строительство канатной дороги
Приамурье получит льготный кредит на строительство канатной дороги - РИА Новости, 10.07.2025
Приамурье получит льготный кредит на строительство канатной дороги
Амурская область получит льготные кредиты от госкорпорации ВЭБ.РФ на строительство трансграничной канатной дороги через Амур Благовещенск - Хэйхэ и... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:32:00+03:00
2025-07-10T12:32:00+03:00
2025-07-10T12:32:00+03:00
экономика
амурская область
василий орлов (губернатор)
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Амурская область получит льготные кредиты от госкорпорации ВЭБ.РФ на строительство трансграничной канатной дороги через Амур Благовещенск - Хэйхэ и перерабатывающего завода, сообщает правительство региона. Соответствующее решение принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшей под председательством зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. "Льготные кредитные средства (с дальневосточной субсидией) в объеме 16 миллиардов рублей госкорпорация ВЭБ.РФ предоставит на строительство первой в мире межгосударственной канатной дороги, которая через реку Амур свяжет Россию и Китай. Кроме того, будут профинансированы еще три проекта в Амурской области и в Приморье", - говорится в сообщении областного правительства. Как отметил губернатор региона Василий Орлов, Амурская область – лидер по привлечению инвестиций среди регионов Дальнего Востока. По итогам 2024 года привлечена рекордная сумма - более 956 миллиардов рублей инвестиций. "Крупные компании видят потенциал нашего региона и реализовывают у нас на территории масштабные проекты, которые стимулируют социально-экономическое развитие области. Господдержка, в том числе льготные кредиты от ВЭБ.РФ, позволяют реализовывать проекты быстрее и эффективнее, создавая новые рабочие места, развивая инфраструктуру и повышая конкурентоспособность нашей территории", - сказал Орлов. Канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ соединит не только соседние города, но и государства. Проект предполагает строительство станций и пассажирских терминалов канатной дороги на противоположных берегах реки Амур с российской и китайской стороны. Помимо канатной дороги, льготное финансирование получит строительство производственно-логистического комплекса по глубокой переработке соевых бобов и рапса в городе Белогорск. Новое предприятие запустят уже в 2026 году.
https://ria.ru/20250701/priamure-2026528033.html
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экономика, амурская область, василий орлов (губернатор)
Экономика, Амурская область, Василий Орлов (губернатор)
Приамурье получит льготный кредит на строительство канатной дороги
Амурская область получит льготный кредит на строительство канатной дороги
БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 июл – РИА Новости. Амурская область получит льготные кредиты от госкорпорации ВЭБ.РФ на строительство трансграничной канатной дороги через Амур Благовещенск - Хэйхэ и перерабатывающего завода, сообщает правительство региона.
Соответствующее решение принято по итогам заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшей под председательством зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
"Льготные кредитные средства (с дальневосточной субсидией) в объеме 16 миллиардов рублей госкорпорация ВЭБ.РФ предоставит на строительство первой в мире межгосударственной канатной дороги, которая через реку Амур свяжет Россию и Китай. Кроме того, будут профинансированы еще три проекта в Амурской области и в Приморье", - говорится в сообщении областного правительства.
Как отметил губернатор региона Василий Орлов, Амурская область – лидер по привлечению инвестиций среди регионов Дальнего Востока. По итогам 2024 года привлечена рекордная сумма - более 956 миллиардов рублей инвестиций.
"Крупные компании видят потенциал нашего региона и реализовывают у нас на территории масштабные проекты, которые стимулируют социально-экономическое развитие области. Господдержка, в том числе льготные кредиты от ВЭБ.РФ, позволяют реализовывать проекты быстрее и эффективнее, создавая новые рабочие места, развивая инфраструктуру и повышая конкурентоспособность нашей территории", - сказал Орлов.
Канатная дорога Благовещенск – Хэйхэ соединит не только соседние города, но и государства. Проект предполагает строительство станций и пассажирских терминалов канатной дороги на противоположных берегах реки Амур с российской и китайской стороны. Помимо канатной дороги, льготное финансирование получит строительство производственно-логистического комплекса по глубокой переработке соевых бобов и рапса в городе Белогорск. Новое предприятие запустят уже в 2026 году.