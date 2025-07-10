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Рогов рассказал о посланиях для украинских военкоматов на беспилотниках

Рогов рассказал о посланиях для украинских военкоматов на беспилотниках - РИА Новости, 10.07.2025

Рогов рассказал о посланиях для украинских военкоматов на беспилотниках

Российские бойцы наносят на беспилотники послания для сотрудников ТЦК Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:59:00+03:00

2025-07-10T13:59:00+03:00

2025-07-10T13:59:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости. Российские бойцы наносят на беспилотники послания для сотрудников ТЦК Украины, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее сообщалось об ударах по зданиям ТЦК, украинских аналогов военкоматов, в Запорожье, Кременчуге Полтавской области, Кривом Роге Днепропетровской области. Минобороны РФ 7 июля заявило о нанесении поражения территориальным центрам комплектования ВСУ. "Российские бойцы начали наносить на беспилотники послания для сотрудников ТЦК, которые продолжают бесчинство и террор, силой загоняя людей в ряды ВСУ, которых затем отправляют на убой на фронт ради больных амбиций Зеленского", - сказал Рогов. В частности, по его словам, на беспилотниках появились надписи "для ТЦК от благодарных жителей" и с указанием города, поскольку на Украине многие "ждут ударов по ненавистным им карателям". Рогов подчеркнул, что такие удары призваны помешать проведению киевским режимом насильственной мобилизации и уничтожения украинского народа.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2028015655.html

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026990660.html

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в мире, украина, россия, запорожье, владимир рогов, вооруженные силы украины