https://ria.ru/20250710/polsha-2028249505.html

Польский сейм принял резолюцию против миграционного пакта ЕС

Польский сейм принял резолюцию против миграционного пакта ЕС - РИА Новости, 10.07.2025

Польский сейм принял резолюцию против миграционного пакта ЕС

Польский сейм принял резолюцию, выражающую несогласие с нынешним формулировкой так называемого миграционного пакта Европейского союза, сообщает агентство IAR. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T00:36:00+03:00

2025-07-10T00:36:00+03:00

2025-07-10T00:36:00+03:00

в мире

польша

словакия

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дональд туск

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польский сейм принял резолюцию, выражающую несогласие с нынешним формулировкой так называемого миграционного пакта Европейского союза, сообщает агентство IAR. Отмечается, что в резолюции содержится "призыв к изменению существующих решений и учету интересов государств, особенно уязвимых для такого рода угроз". Миграционный пакт, который должен распределить ответственность за управление миграцией в Европейском союзе между всеми странами-членами, был одобрен в мае прошлого года при несогласии Польши, Словакии и Венгрии. В начале февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Польша не будет соблюдать миграционный пакт ЕС и принимать у себя мигрантов, так как уже разместила на своей территории украинских беженцев.

https://ria.ru/20250204/polsha-1997283982.html

польша

словакия

венгрия

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в мире, польша, словакия, венгрия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, евросоюз