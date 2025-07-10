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Польский сейм принял резолюцию против миграционного пакта ЕС - РИА Новости, 10.07.2025
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00:36 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/polsha-2028249505.html
Польский сейм принял резолюцию против миграционного пакта ЕС
Польский сейм принял резолюцию против миграционного пакта ЕС - РИА Новости, 10.07.2025
Польский сейм принял резолюцию против миграционного пакта ЕС
Польский сейм принял резолюцию, выражающую несогласие с нынешним формулировкой так называемого миграционного пакта Европейского союза, сообщает агентство IAR. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T00:36:00+03:00
2025-07-10T00:36:00+03:00
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дональд туск
урсула фон дер ляйен
евросоюз
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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польский сейм принял резолюцию, выражающую несогласие с нынешним формулировкой так называемого миграционного пакта Европейского союза, сообщает агентство IAR. Отмечается, что в резолюции содержится "призыв к изменению существующих решений и учету интересов государств, особенно уязвимых для такого рода угроз". Миграционный пакт, который должен распределить ответственность за управление миграцией в Европейском союзе между всеми странами-членами, был одобрен в мае прошлого года при несогласии Польши, Словакии и Венгрии. В начале февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Польша не будет соблюдать миграционный пакт ЕС и принимать у себя мигрантов, так как уже разместила на своей территории украинских беженцев.
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в мире, польша, словакия, венгрия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, евросоюз
В мире, Польша, Словакия, Венгрия, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз
Польский сейм принял резолюцию против миграционного пакта ЕС

IAR: сейм Польши принял резолюцию против миграционного пакта ЕС

© Flickr / Lukas PlewniaФлаги: Польши, ЕС и НАТО
Флаги: Польши, ЕС и НАТО - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Flickr / Lukas Plewnia
Флаги: Польши, ЕС и НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 июл – РИА Новости. Польский сейм принял резолюцию, выражающую несогласие с нынешним формулировкой так называемого миграционного пакта Европейского союза, сообщает агентство IAR.
Отмечается, что в резолюции содержится "призыв к изменению существующих решений и учету интересов государств, особенно уязвимых для такого рода угроз".
Миграционный пакт, который должен распределить ответственность за управление миграцией в Европейском союзе между всеми странами-членами, был одобрен в мае прошлого года при несогласии Польши, Словакии и Венгрии.
В начале февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, что Польша не будет соблюдать миграционный пакт ЕС и принимать у себя мигрантов, так как уже разместила на своей территории украинских беженцев.
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В миреПольшаСловакияВенгрияДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюз
 
 
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