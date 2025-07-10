https://ria.ru/20250710/podarki-2028256171.html

В Telegram распродали почти миллион коллекционных подарков от Snoop Dogg

В Telegram распродали почти миллион коллекционных подарков от Snoop Dogg - РИА Новости, 10.07.2025

В Telegram распродали почти миллион коллекционных подарков от Snoop Dogg

Почти миллион коллекционных тематических подарков в мессенджере Telegram, выпущенных американским рэпером Snoop Dogg, были полностью распроданы за 30 минут,... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T02:51:00+03:00

2025-07-10T02:51:00+03:00

2025-07-10T02:51:00+03:00

технологии

павел дуров

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746923_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9124ad9d0a9f66f995dd5016e9bbc6ac.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти миллион коллекционных тематических подарков в мессенджере Telegram, выпущенных американским рэпером Snoop Dogg, были полностью распроданы за 30 минут, принеся в совокупности 12 миллионов долларов, сообщает основатель мессенджера Павел Дуров. В среду Snoop Dogg выпустил видеоклип в стилистике мессенджера Telegram, где анонсировал выпуск собственных тематических коллекционных подарков, между прочим упомянув "своего племянника" Дурова и включив в клип изображение козла с его головой. "Поступление цифровых коллекционных (подарков - ред.) от Snoop Dogg в Telegram было сегодня распродано всего за 30 минут, принеся 12 миллионов долларов. Почти 1 миллион уникальных NFT, вдохновленных фирменным стилем Snoop", - написал Дуров на своей странице в соцсети X. В начале июля Snoop Dogg оскорбительно высказался в соцсетях в отношении Дурова по поводу его многочисленного потомства, после чего тот пригласил рэпера продолжить общение в Telegram. В октябре 2024 года Дуров сообщил о том, что в Telegram появились подарки - их можно закрепить в профиле и обменять на "звезды", а лимитированные подарки позднее получится конвертировать в NFT.

https://ria.ru/20250709/telegram-2028226928.html

https://ria.ru/20250709/durov-1968735141.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, павел дуров, snoop dogg (calvin broadus, jr.), telegram