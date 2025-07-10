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В Telegram распродали почти миллион коллекционных подарков от Snoop Dogg
В Telegram распродали почти миллион коллекционных подарков от Snoop Dogg - РИА Новости, 10.07.2025
В Telegram распродали почти миллион коллекционных подарков от Snoop Dogg
Почти миллион коллекционных тематических подарков в мессенджере Telegram, выпущенных американским рэпером Snoop Dogg, были полностью распроданы за 30 минут,... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T02:51:00+03:00
2025-07-10T02:51:00+03:00
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Почти миллион коллекционных тематических подарков в мессенджере Telegram, выпущенных американским рэпером Snoop Dogg, были полностью распроданы за 30 минут, принеся в совокупности 12 миллионов долларов, сообщает основатель мессенджера Павел Дуров. В среду Snoop Dogg выпустил видеоклип в стилистике мессенджера Telegram, где анонсировал выпуск собственных тематических коллекционных подарков, между прочим упомянув "своего племянника" Дурова и включив в клип изображение козла с его головой. "Поступление цифровых коллекционных (подарков - ред.) от Snoop Dogg в Telegram было сегодня распродано всего за 30 минут, принеся 12 миллионов долларов. Почти 1 миллион уникальных NFT, вдохновленных фирменным стилем Snoop", - написал Дуров на своей странице в соцсети X. В начале июля Snoop Dogg оскорбительно высказался в соцсетях в отношении Дурова по поводу его многочисленного потомства, после чего тот пригласил рэпера продолжить общение в Telegram. В октябре 2024 года Дуров сообщил о том, что в Telegram появились подарки - их можно закрепить в профиле и обменять на "звезды", а лимитированные подарки позднее получится конвертировать в NFT.
https://ria.ru/20250709/telegram-2028226928.html
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технологии, павел дуров, snoop dogg (calvin broadus, jr.), telegram
Технологии, Павел Дуров, Snoop Dogg (Calvin Broadus, Jr.), Telegram
В Telegram распродали почти миллион коллекционных подарков от Snoop Dogg
Дуров: почти миллион коллекционных подарков от Snoop Dogg распроданы за 30 минут