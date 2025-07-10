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Фальков призвал расширить пилотный проект новой системы высшего образования - РИА Новости, 10.07.2025
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16:55 10.07.2025 (обновлено: 17:43 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/pilot-2028400085.html
Фальков призвал расширить пилотный проект новой системы высшего образования
Фальков призвал расширить пилотный проект новой системы высшего образования - РИА Новости, 10.07.2025
Фальков призвал расширить пилотный проект новой системы высшего образования
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков попросил у президента России Владимира Путина дать возможность ведущим вузам войти в пилот по новой системе... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:55:00+03:00
2025-07-10T17:43:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
владимир путин
дмитрий чернышенко
московский авиационный институт
мисис
московский педагогический государственный университет
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков попросил у президента России Владимира Путина дать возможность ведущим вузам войти в пилот по новой системе высшего образования. Ранее глава Минобрнауки сообщил РИА Новости, что масштабный переход на новую модель высшего образования РФ начнется в 2026-2027 годах. "Те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот пилотный проект", - сказал Фальков во время совещания по вопросам образования. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20250617/obrazovanie-2023284204.html
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, дмитрий чернышенко, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет, Социальный навигатор, СН_Образование
Фальков призвал расширить пилотный проект новой системы высшего образования

Фальков попросил расширить список вузов, участвующих в пилотном проекте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Валерий Фальков. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков попросил у президента России Владимира Путина дать возможность ведущим вузам войти в пилот по новой системе высшего образования.
Ранее глава Минобрнауки сообщил РИА Новости, что масштабный переход на новую модель высшего образования РФ начнется в 2026-2027 годах.
"Те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот пилотный проект", - сказал Фальков во время совещания по вопросам образования.
Интервью главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова. Полная версия - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Валерий Фальков: Россия переходит на новую модель высшего образования
17 июня, 12:00
В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.
Заместитель правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании у президента РФ Владимиар Путина по вопросам образования - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Кравцов отметил рост популярности инженерного образования среди школьников
Вчера, 16:51
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковВладимир ПутинДмитрий ЧернышенкоМосковский авиационный институтМИСиСМосковский педагогический государственный университетСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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