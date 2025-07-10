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Фальков призвал расширить пилотный проект новой системы высшего образования
Фальков призвал расширить пилотный проект новой системы высшего образования - РИА Новости, 10.07.2025
Фальков призвал расширить пилотный проект новой системы высшего образования
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков попросил у президента России Владимира Путина дать возможность ведущим вузам войти в пилот по новой системе... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:55:00+03:00
2025-07-10T16:55:00+03:00
2025-07-10T17:43:00+03:00
общество
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валерий фальков
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дмитрий чернышенко
московский авиационный институт
мисис
московский педагогический государственный университет
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков попросил у президента России Владимира Путина дать возможность ведущим вузам войти в пилот по новой системе высшего образования. Ранее глава Минобрнауки сообщил РИА Новости, что масштабный переход на новую модель высшего образования РФ начнется в 2026-2027 годах. "Те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот пилотный проект", - сказал Фальков во время совещания по вопросам образования. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20250617/obrazovanie-2023284204.html
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общество, россия, валерий фальков, владимир путин, дмитрий чернышенко, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет, Социальный навигатор, СН_Образование
Фальков призвал расширить пилотный проект новой системы высшего образования
Фальков попросил расширить список вузов, участвующих в пилотном проекте