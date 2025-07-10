https://ria.ru/20250710/pilot-2028400085.html

Фальков призвал расширить пилотный проект новой системы высшего образования

Фальков призвал расширить пилотный проект новой системы высшего образования - РИА Новости, 10.07.2025

Фальков призвал расширить пилотный проект новой системы высшего образования

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков попросил у президента России Владимира Путина дать возможность ведущим вузам войти в пилот по новой системе... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:55:00+03:00

2025-07-10T16:55:00+03:00

2025-07-10T17:43:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

владимир путин

дмитрий чернышенко

московский авиационный институт

мисис

московский педагогический государственный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024513745_0:249:3133:2011_1920x0_80_0_0_8412d83fa9ae77afa1b9e238165bdf76.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков попросил у президента России Владимира Путина дать возможность ведущим вузам войти в пилот по новой системе высшего образования. Ранее глава Минобрнауки сообщил РИА Новости, что масштабный переход на новую модель высшего образования РФ начнется в 2026-2027 годах. "Те вузы, которые даже не участвуют сегодня в этом пилотном проекте, проявляют большой интерес к тому, чтобы войти туда. Мы будем просить вас дать нам такую возможность, чтобы лучшие российские вузы в этом году еще дополнили этот пилотный проект", - сказал Фальков во время совещания по вопросам образования. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20250617/obrazovanie-2023284204.html

https://ria.ru/20250710/kravtsov-2028399252.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, валерий фальков, владимир путин, дмитрий чернышенко, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, социальный навигатор, сн_образование