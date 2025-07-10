https://ria.ru/20250710/peskov-2028336582.html
Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ
Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ - РИА Новости, 10.07.2025
Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ
Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:44:00+03:00
2025-07-10T12:44:00+03:00
2025-07-10T12:44:00+03:00
россия
азербайджан
армения
никол пашинян
дмитрий песков
ильхам алиев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле тот факт, что переговорный процесс в Баку и Ереване максимально приблизился к подписанию и мирного договора. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна проходит в четверг в Абу-Даби.
https://ria.ru/20250314/putin-2005046364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азербайджан, армения, никол пашинян, дмитрий песков, ильхам алиев
Россия, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев
Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ
Песков: Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном