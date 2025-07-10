https://ria.ru/20250710/peskov-2028336582.html

Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ

Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ - РИА Новости, 10.07.2025

Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ

Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:44:00+03:00

2025-07-10T12:44:00+03:00

2025-07-10T12:44:00+03:00

россия

азербайджан

армения

никол пашинян

дмитрий песков

ильхам алиев

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле тот факт, что переговорный процесс в Баку и Ереване максимально приблизился к подписанию и мирного договора. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна проходит в четверг в Абу-Даби.

https://ria.ru/20250314/putin-2005046364.html

россия

азербайджан

армения

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Максим Зубков

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Максим Зубков

россия, азербайджан, армения, никол пашинян, дмитрий песков, ильхам алиев