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Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ - РИА Новости, 10.07.2025
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12:44 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/peskov-2028336582.html
Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ
Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ - РИА Новости, 10.07.2025
Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ
Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T12:44:00+03:00
2025-07-10T12:44:00+03:00
россия
азербайджан
армения
никол пашинян
дмитрий песков
ильхам алиев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле тот факт, что переговорный процесс в Баку и Ереване максимально приблизился к подписанию и мирного договора. Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна проходит в четверг в Абу-Даби.
https://ria.ru/20250314/putin-2005046364.html
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азербайджан
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россия, азербайджан, армения, никол пашинян, дмитрий песков, ильхам алиев
Россия, Азербайджан, Армения, Никол Пашинян, Дмитрий Песков, Ильхам Алиев
Песков прокомментировал встречу Алиева и Пашиняна в ОАЭ

Песков: Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Абу-Даби
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Россия приветствует прямой диалог между Арменией и Азербайджаном, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы, разумеется, приветствуем факт такого прямого диалога", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как оценивают в Кремле тот факт, что переговорный процесс в Баку и Ереване максимально приблизился к подписанию и мирного договора.
Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и армянского премьер-министра Никола Пашиняна проходит в четверг в Абу-Даби.
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РоссияАзербайджанАрменияНикол ПашинянДмитрий ПесковИльхам Алиев
 
 
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