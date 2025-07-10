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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 10.07.2025
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T05:42:00+03:00
2025-07-10T05:42:00+03:00
2025-07-10T05:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отмене опасности атаки БПЛА в регионе. Опасность была объявлена в 1.35 мск, она длилась четыре часа. "Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в своём Telegram-канале.
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происшествия, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА