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Некоторые регионы отстают по уровню зарплат учителей, заявил Чернышенко - РИА Новости, 10.07.2025
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16:49 10.07.2025 (обновлено: 17:04 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/obrazovanie-2028398432.html
Некоторые регионы отстают по уровню зарплат учителей, заявил Чернышенко
Некоторые регионы отстают по уровню зарплат учителей, заявил Чернышенко - РИА Новости, 10.07.2025
Некоторые регионы отстают по уровню зарплат учителей, заявил Чернышенко
Некоторые регионы России отстают по уровню зарплат учителей, правительство работает над этим, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:49:00+03:00
2025-07-10T17:04:00+03:00
россия
дмитрий чернышенко
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Некоторые регионы России отстают по уровню зарплат учителей, правительство работает над этим, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко "Крайне важно уделить внимание нашим учителям, потому что есть регионы, в которых зарплаты отстают от тех, которые вы нам указываете", - сказал Чернышенко на совещании по вопросам образования с президентом РФ. Он отметил, что правительство работает над тем, чтобы исправить ситуацию с зарплатами.
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россия, дмитрий чернышенко, общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Дмитрий Чернышенко, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Некоторые регионы отстают по уровню зарплат учителей, заявил Чернышенко

Чернышенко: некоторые регионы России отстают по уровню зарплат учителей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУрок в школе
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Некоторые регионы России отстают по уровню зарплат учителей, правительство работает над этим, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
"Крайне важно уделить внимание нашим учителям, потому что есть регионы, в которых зарплаты отстают от тех, которые вы нам указываете", - сказал Чернышенко на совещании по вопросам образования с президентом РФ.
Он отметил, что правительство работает над тем, чтобы исправить ситуацию с зарплатами.
Будущее российского спорта, развитие образования и новинки в области ИИ. Интервью вице-премьера Дмитрия Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Дмитрий Чернышенко: нагрузка на российских учителей будет уменьшаться
24 июня, 11:00
 
РоссияДмитрий ЧернышенкоОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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