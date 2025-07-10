https://ria.ru/20250710/obrazovanie-2028398432.html

Некоторые регионы отстают по уровню зарплат учителей, заявил Чернышенко

Некоторые регионы отстают по уровню зарплат учителей, заявил Чернышенко - РИА Новости, 10.07.2025

Некоторые регионы отстают по уровню зарплат учителей, заявил Чернышенко

Некоторые регионы России отстают по уровню зарплат учителей, правительство работает над этим, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:49:00+03:00

2025-07-10T16:49:00+03:00

2025-07-10T17:04:00+03:00

россия

дмитрий чернышенко

общество

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сн_образование

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Некоторые регионы России отстают по уровню зарплат учителей, правительство работает над этим, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко "Крайне важно уделить внимание нашим учителям, потому что есть регионы, в которых зарплаты отстают от тех, которые вы нам указываете", - сказал Чернышенко на совещании по вопросам образования с президентом РФ. Он отметил, что правительство работает над тем, чтобы исправить ситуацию с зарплатами.

https://ria.ru/20250624/chernyshenko-2024846584.html

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россия, дмитрий чернышенко, общество, социальный навигатор, сн_образование