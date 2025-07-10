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Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса - РИА Новости, 10.07.2025
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14:58 10.07.2025 (обновлено: 15:13 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/nikitin-2028371303.html
Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса
Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса - РИА Новости, 10.07.2025
Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса
Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин уже приступил к выполнению своих обязанностей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:58:00+03:00
2025-07-10T15:13:00+03:00
политика
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
михаил мишустин
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин уже приступил к выполнению своих обязанностей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."На этой неделе по предложению президента в Государственную думу была внесена кандидатура Андрея Сергеевича Никитина на должность министра транспорта. Депутаты её поддержали, и глава государства подписал указ о назначении. Андрей Сергеевич уже приступил к выполнению обязанностей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.Никитину 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, где курировал цифровую трансформацию, координировал деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития и основных документов для этого. До назначения в Минтранс с 2017 года возглавлял Новгородскую область.
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027637988.html
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политика, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), михаил мишустин
Политика, Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин
Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса

Мишустин: Никитин уже приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ
Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом заседания правительства РФ
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин уже приступил к выполнению своих обязанностей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
"На этой неделе по предложению президента в Государственную думу была внесена кандидатура Андрея Сергеевича Никитина на должность министра транспорта. Депутаты её поддержали, и глава государства подписал указ о назначении. Андрей Сергеевич уже приступил к выполнению обязанностей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.
Никитину 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, где курировал цифровую трансформацию, координировал деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития и основных документов для этого. До назначения в Минтранс с 2017 года возглавлял Новгородскую область.
И.о. министра транспорта Российской Федерации Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Андрея Никитина
7 июля, 12:41
 
ПолитикаРоссияНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Михаил Мишустин
 
 
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