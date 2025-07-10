https://ria.ru/20250710/nikitin-2028371303.html
Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса
Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса - РИА Новости, 10.07.2025
Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса
Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин уже приступил к выполнению своих обязанностей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T14:58:00+03:00
2025-07-10T14:58:00+03:00
2025-07-10T15:13:00+03:00
политика
россия
новгородская область
андрей никитин (политик)
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028373721_0:102:3021:1801_1920x0_80_0_0_c315a4c6ea1d08425003dbd16ca8f724.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин уже приступил к выполнению своих обязанностей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."На этой неделе по предложению президента в Государственную думу была внесена кандидатура Андрея Сергеевича Никитина на должность министра транспорта. Депутаты её поддержали, и глава государства подписал указ о назначении. Андрей Сергеевич уже приступил к выполнению обязанностей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.Никитину 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, где курировал цифровую трансформацию, координировал деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития и основных документов для этого. До назначения в Минтранс с 2017 года возглавлял Новгородскую область.
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027637988.html
россия
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0a/2028373721_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_b92af3178b2e415f221c4a74cb3462d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), михаил мишустин
Политика, Россия, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Михаил Мишустин
Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса
Мишустин: Никитин уже приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса