https://ria.ru/20250710/nikitin-2028371303.html

Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса

Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса - РИА Новости, 10.07.2025

Никитин приступил к выполнению обязанностей главы Минтранса

Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин уже приступил к выполнению своих обязанностей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T14:58:00+03:00

2025-07-10T14:58:00+03:00

2025-07-10T15:13:00+03:00

политика

россия

новгородская область

андрей никитин (политик)

михаил мишустин

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин уже приступил к выполнению своих обязанностей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин."На этой неделе по предложению президента в Государственную думу была внесена кандидатура Андрея Сергеевича Никитина на должность министра транспорта. Депутаты её поддержали, и глава государства подписал указ о назначении. Андрей Сергеевич уже приступил к выполнению обязанностей", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства РФ.Никитину 45 лет, с февраля он занимал должность заместителя министра транспорта, где курировал цифровую трансформацию, координировал деятельность по информатизации и автоматизации транспортного комплекса страны, разработку и реализацию стратегии его развития и основных документов для этого. До назначения в Минтранс с 2017 года возглавлял Новгородскую область.

https://ria.ru/20250707/nikitin-2027637988.html

россия

новгородская область

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политика, россия, новгородская область, андрей никитин (политик), михаил мишустин