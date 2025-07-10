https://ria.ru/20250710/nikitin-2028317755.html

Никитин назвал Старовойта достойным человеком

Никитин назвал Старовойта достойным человеком - РИА Новости, 10.07.2025

Никитин назвал Старовойта достойным человеком

Министр транспорта РФ Андрей Никитин на церемонии прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом сообщил журналистам, что запомнил его достойным... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T11:41:00+03:00

2025-07-10T11:41:00+03:00

2025-07-10T11:41:00+03:00

россия

москва

курская область

роман старовойт

андрей никитин (политик)

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

самоубийство романа старовойта

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин на церемонии прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом сообщил журналистам, что запомнил его достойным человеком. "Я его запомнил достойным человеком", - сказал Никитин. Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

россия

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россия, москва, курская область, роман старовойт, андрей никитин (политик), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, политика