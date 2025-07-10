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Никитин назвал Старовойта достойным человеком - РИА Новости, 10.07.2025
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11:41 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/nikitin-2028317755.html
Никитин назвал Старовойта достойным человеком
Никитин назвал Старовойта достойным человеком - РИА Новости, 10.07.2025
Никитин назвал Старовойта достойным человеком
Министр транспорта РФ Андрей Никитин на церемонии прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом сообщил журналистам, что запомнил его достойным... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T11:41:00+03:00
2025-07-10T11:41:00+03:00
россия
москва
курская область
роман старовойт
андрей никитин (политик)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
самоубийство романа старовойта
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин на церемонии прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом сообщил журналистам, что запомнил его достойным человеком. "Я его запомнил достойным человеком", - сказал Никитин. Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
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россия, москва, курская область, роман старовойт, андрей никитин (политик), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта, политика
Россия, Москва, Курская область, Роман Старовойт, Андрей Никитин (политик), Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта, Политика
Никитин назвал Старовойта достойным человеком

Министр транспорта Никитин назвал Старовойта достойным человеком

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ
Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Министр транспорта РФ Андрей Никитин перед началом церемонии прощания с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом в ЦКБ
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр транспорта РФ Андрей Никитин на церемонии прощания с экс-министром транспорта РФ Романом Старовойтом сообщил журналистам, что запомнил его достойным человеком.
"Я его запомнил достойным человеком", - сказал Никитин.
Прощание с бывшим министром транспорта Романом Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве.
В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия - самоубийство.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Биография Романа Старовойта
7 июля, 10:23
 
РоссияМоскваКурская областьРоман СтаровойтАндрей Никитин (политик)Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Самоубийство Романа СтаровойтаПолитика
 
 
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