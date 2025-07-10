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В Белоруссии назвали Россию ориентиром в сфере военного строительства - РИА Новости, 10.07.2025
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17:19 10.07.2025 (обновлено: 17:40 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/muraveyko-2028408032.html
В Белоруссии назвали Россию ориентиром в сфере военного строительства
В Белоруссии назвали Россию ориентиром в сфере военного строительства - РИА Новости, 10.07.2025
В Белоруссии назвали Россию ориентиром в сфере военного строительства
Начальник генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Минск делает упор на взаимодействие с... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:19:00+03:00
2025-07-10T17:40:00+03:00
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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Начальник генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Минск делает упор на взаимодействие с РФ в военной сфере, эта страна – "кладезь знаний" в области военного строительства. "Самый большой упор (в сотрудничестве с другими странами в военной сфере – ред.) мы делаем на нашего стратегического союзника и партнера - Российскую Федерацию. Страна, имеющая боевой опыт, осваивающая современные системы. Это кладезь знаний для развития основных направлений военного строительства", - сказал Муравейко в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", видео которого опубликовано в его YouTube-канале. Муравейко подчеркнул, что в целом Белоруссия изучает опыт военного строительства многих стран мира. "Мы активно взаимодействуем с нашими партнерами по ОДКБ, с Казахстаном, с Кыргызстаном..." - сказал он. Среди партнеров из стран "дальней дуги" Муравейко назвал Мьянму и Китай. "Партнеры из дальней дуги… Мы тоже изучаем их опыт и активно смотрим на те моменты, которые сегодня ими внедряются в боевую подготовку, боевую действительность. Есть, чему поучиться, фактически в каждой стране, но есть, чему поучиться, и у нас", - сказал он. Муравейко отметил, что в Белоруссию приезжают на совместные учения военнослужащие других стран, например, совместные учения проходят со странами ОДКБ, с Китаем. "Мы замахнулись сегодня на страны дальней дуги для того, чтобы провести совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Я уверен, что они пройдут на очень высоком уровне и только благоприятные впечатления оставят у наших партнеров", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20250710/ucheniya-2028384104.html
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белоруссия, россия, китай, одкб
Белоруссия, Россия, Китай, ОДКБ
В Белоруссии назвали Россию ориентиром в сфере военного строительства

Муравейко заявил, что Минск делает упор на взаимодействие с РФ в военной сфере

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на церемонии открытия оперативно-стратегического учения государств ОДКБ "Боевое братство-2023" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"
Военнослужащие на церемонии открытия оперативно-стратегического учения государств ОДКБ Боевое братство-2023 на территории мемориального комплекса Брестская крепость-герой - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военнослужащие на церемонии открытия оперативно-стратегического учения государств ОДКБ "Боевое братство-2023" на территории мемориального комплекса "Брестская крепость-герой". Архивное фото
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МИНСК, 10 июл – РИА Новости. Начальник генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что Минск делает упор на взаимодействие с РФ в военной сфере, эта страна – "кладезь знаний" в области военного строительства.
"Самый большой упор (в сотрудничестве с другими странами в военной сфере – ред.) мы делаем на нашего стратегического союзника и партнера - Российскую Федерацию. Страна, имеющая боевой опыт, осваивающая современные системы. Это кладезь знаний для развития основных направлений военного строительства", - сказал Муравейко в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня", видео которого опубликовано в его YouTube-канале.
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Муравейко подчеркнул, что в целом Белоруссия изучает опыт военного строительства многих стран мира.
"Мы активно взаимодействуем с нашими партнерами по ОДКБ, с Казахстаном, с Кыргызстаном..." - сказал он. Среди партнеров из стран "дальней дуги" Муравейко назвал Мьянму и Китай. "Партнеры из дальней дуги… Мы тоже изучаем их опыт и активно смотрим на те моменты, которые сегодня ими внедряются в боевую подготовку, боевую действительность. Есть, чему поучиться, фактически в каждой стране, но есть, чему поучиться, и у нас", - сказал он.
Муравейко отметил, что в Белоруссию приезжают на совместные учения военнослужащие других стран, например, совместные учения проходят со странами ОДКБ, с Китаем. "Мы замахнулись сегодня на страны дальней дуги для того, чтобы провести совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки. Я уверен, что они пройдут на очень высоком уровне и только благоприятные впечатления оставят у наших партнеров", - подчеркнул он.
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