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Перед Минтрансом стоят масштабные задачи, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.07.2025
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15:18 10.07.2025 (обновлено: 15:19 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/mishustin-2028375879.html
Перед Минтрансом стоят масштабные задачи, заявил Мишустин
Перед Минтрансом стоят масштабные задачи, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.07.2025
Перед Минтрансом стоят масштабные задачи, заявил Мишустин
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил новому министру транспорта России Андрею Никитину, что перед Минтрансом стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:18:00+03:00
2025-07-10T15:19:00+03:00
россия
михаил мишустин
андрей никитин (политик)
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил новому министру транспорта России Андрею Никитину, что перед Минтрансом стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию транспортной системы страны. Мишустин напомнил, что во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Никитина министром транспорта РФ. Глава государства также поздравил Никитина с новой должностью. "Перед ведомством, которое Вы возглавили, стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию российской транспортной системы, укреплению связанности нашей большой страны, совершенствованию пассажирского сообщения для удобства граждан, внедрению в сектор современных технологий", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства России.
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россия, михаил мишустин, андрей никитин (политик), владимир путин, происшествия
Россия, Михаил Мишустин, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Происшествия
Перед Минтрансом стоят масштабные задачи, заявил Мишустин

Мишустин: перед Минтрансом стоят задачи по развитию транспортной системы

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. 10 июля 2025
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил новому министру транспорта России Андрею Никитину, что перед Минтрансом стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию транспортной системы страны.
Мишустин напомнил, что во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Никитина министром транспорта РФ. Глава государства также поздравил Никитина с новой должностью.
"Перед ведомством, которое Вы возглавили, стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию российской транспортной системы, укреплению связанности нашей большой страны, совершенствованию пассажирского сообщения для удобства граждан, внедрению в сектор современных технологий", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства России.
Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Мишустин надеется, что Никитин на новом посту проявит свои лучшие качества
Вчера, 15:12
 
РоссияМихаил МишустинАндрей Никитин (политик)Владимир ПутинПроисшествия
 
 
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