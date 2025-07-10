https://ria.ru/20250710/mishustin-2028375879.html
Перед Минтрансом стоят масштабные задачи, заявил Мишустин
Перед Минтрансом стоят масштабные задачи, заявил Мишустин - РИА Новости, 10.07.2025
Перед Минтрансом стоят масштабные задачи, заявил Мишустин
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил новому министру транспорта России Андрею Никитину, что перед Минтрансом стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T15:18:00+03:00
2025-07-10T15:18:00+03:00
2025-07-10T15:19:00+03:00
россия
михаил мишустин
андрей никитин (политик)
владимир путин
происшествия
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил новому министру транспорта России Андрею Никитину, что перед Минтрансом стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию транспортной системы страны. Мишустин напомнил, что во вторник президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Никитина министром транспорта РФ. Глава государства также поздравил Никитина с новой должностью. "Перед ведомством, которое Вы возглавили, стоят масштабные задачи по дальнейшему развитию российской транспортной системы, укреплению связанности нашей большой страны, совершенствованию пассажирского сообщения для удобства граждан, внедрению в сектор современных технологий", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства России.
https://ria.ru/20250710/nikitin-2028374612.html
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россия, михаил мишустин, андрей никитин (политик), владимир путин, происшествия
Россия, Михаил Мишустин, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Происшествия
Перед Минтрансом стоят масштабные задачи, заявил Мишустин
Мишустин: перед Минтрансом стоят задачи по развитию транспортной системы