https://ria.ru/20250710/malkov-2028441401.html

Малков: Рязанская область достигла рекордных посевных площадей за 30 лет

Малков: Рязанская область достигла рекордных посевных площадей за 30 лет - РИА Новости, 10.07.2025

Малков: Рязанская область достигла рекордных посевных площадей за 30 лет

Посевная площадь в Рязанской области в этом году достигла 1 миллиона 150 тысяч гектаров, став рекордной за последние 30 лет, сообщил губернатор Павел Малков на... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T20:04:00+03:00

2025-07-10T20:04:00+03:00

2025-07-10T20:04:00+03:00

рязанская область

экономика

павел малков

рязанская область

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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РЯЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Посевная площадь в Рязанской области в этом году достигла 1 миллиона 150 тысяч гектаров, став рекордной за последние 30 лет, сообщил губернатор Павел Малков на ежегодной агропромышленной выставке-форуме "День поля Рязанской области – 2025". По данным пресс-службы правительства области, в этом году участие в выставке-форуме приняли более 20 производителей и поставщиков техники и оборудования, представлено свыше 100 образцов. Также свою продукцию продемонстрировали более 30 изготовителей кормов для животных, удобрений, средств защиты растений. "В этом году посевная площадь в регионе увеличена почти на 27 тысяч гектаров и в целом составила 1 миллион 150 тысяч гектаров. Это рекордный показатель за последние три десятка лет. Предстоит серьезная работа в ходе уборочной кампании, но я уверен, что рязанские аграрии с ней справятся в любых условиях", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба. Губернатор отметил, что День поля в регионе является знаковым событием для отрасли. Эта площадка дает возможность аграриям познакомиться с инновациями и передовыми практиками работы, которые в дальнейшем могут быть использованы в рязанских хозяйствах. Как отмечается в сообщении, агропромышленная выставка-форум "День поля Рязанской области" является одним из крупнейших отраслевых мероприятий в Центральном федеральном округе. В частности, в ее рамках представлены самые современные разработки ученых-селекционеров и производителей техники, применение которых гарантирует высокие урожаи в любых погодных условиях. Работала ярмарка "Сельское подворье" с мясной и молочной продукцией, медом, изделиями ручной работы. Прошел региональный этап Всероссийского марафона "Земля спорта", который проводится по инициативе Минсельхоза России в рамках федеральной государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В ходе деловой программы обсуждались актуальные вопросы развития АПК, меры поддержки сельхозпредприятий, а также вопросы, касающиеся проведения уборочной кампании.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, павел малков, рязанская область, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)