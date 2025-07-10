Малков: Рязанская область достигла рекордных посевных площадей за 30 лет
Малков: посевная площадь в Рязанской области достигла 1 миллиона 150 тыс га
Посевной комплекс. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 июл - РИА Новости. Посевная площадь в Рязанской области в этом году достигла 1 миллиона 150 тысяч гектаров, став рекордной за последние 30 лет, сообщил губернатор Павел Малков на ежегодной агропромышленной выставке-форуме "День поля Рязанской области – 2025".
По данным пресс-службы правительства области, в этом году участие в выставке-форуме приняли более 20 производителей и поставщиков техники и оборудования, представлено свыше 100 образцов. Также свою продукцию продемонстрировали более 30 изготовителей кормов для животных, удобрений, средств защиты растений.
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"В этом году посевная площадь в регионе увеличена почти на 27 тысяч гектаров и в целом составила 1 миллион 150 тысяч гектаров. Это рекордный показатель за последние три десятка лет. Предстоит серьезная работа в ходе уборочной кампании, но я уверен, что рязанские аграрии с ней справятся в любых условиях", - цитирует Павла Малкова его пресс-служба.
Губернатор отметил, что День поля в регионе является знаковым событием для отрасли. Эта площадка дает возможность аграриям познакомиться с инновациями и передовыми практиками работы, которые в дальнейшем могут быть использованы в рязанских хозяйствах.
Как отмечается в сообщении, агропромышленная выставка-форум "День поля Рязанской области" является одним из крупнейших отраслевых мероприятий в Центральном федеральном округе. В частности, в ее рамках представлены самые современные разработки ученых-селекционеров и производителей техники, применение которых гарантирует высокие урожаи в любых погодных условиях. Работала ярмарка "Сельское подворье" с мясной и молочной продукцией, медом, изделиями ручной работы. Прошел региональный этап Всероссийского марафона "Земля спорта", который проводится по инициативе Минсельхоза России в рамках федеральной государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". В ходе деловой программы обсуждались актуальные вопросы развития АПК, меры поддержки сельхозпредприятий, а также вопросы, касающиеся проведения уборочной кампании.