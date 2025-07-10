https://ria.ru/20250710/lyayen-2028344393.html

Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен

Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.07.2025

Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен

Депутаты Европарламента отклонили вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:11:00+03:00

2025-07-10T13:11:00+03:00

2025-07-10T15:53:00+03:00

в мире

европарламент

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Депутаты Европарламента отклонили вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.За проголосовали лишь 175 депутатов, тогда как требовался минимум 361 голос.Дебаты по этому вопросу прошли на пленарной сессии ЕП 7 июля. Глава Еврокомиссии присутствовала на заседании и ответила на претензии депутатов. Она попыталась перевести обвинения в конкретных нарушениях в общие слова о необходимости объединения демократических сил на фоне усиления правых партий в Европе.Как отмечали эксперты, вотум недоверия фон дер Ляйен всерьез не грозил, но сам факт голосования демонстрирует политическую разобщенность в ЕС и недовольство главой Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.Pfizergate

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https://ria.ru/20250709/evropa-2027900581.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, европарламент, урсула фон дер ляйен