Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен
ЕП отклонил вынесение вотума недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен
© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Olivier Matthys
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Депутаты Европарламента отклонили вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
За проголосовали лишь 175 депутатов, тогда как требовался минимум 361 голос.
Дебаты по этому вопросу прошли на пленарной сессии ЕП 7 июля. Глава Еврокомиссии присутствовала на заседании и ответила на претензии депутатов. Она попыталась перевести обвинения в конкретных нарушениях в общие слова о необходимости объединения демократических сил на фоне усиления правых партий в Европе.
Как отмечали эксперты, вотум недоверия фон дер Ляйен всерьез не грозил, но сам факт голосования демонстрирует политическую разобщенность в ЕС и недовольство главой Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
Pfizergate
- Вопрос о вотуме недоверия фон дер Ляйен возник из-за Pfizergate — скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса в 2020-2021 годах.
- В июле 2024-го суд ЕС постановил, что Еврокомиссия допустила нарушения: она закрыла для общественности доступ к информации о ценах на препараты и не смогла доказать отсутствие конфликта интересов.
- Фон дер Ляйен также пыталась скрыть СМС-переписку с гендиректором американской фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой, в которой обсуждался контракт на закупку вакцин.
- Общая сумма сделки могла составить 35 миллиардов евро, причем 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности ЕС.
- Газета The New York Times требовала опубликовать переписку, но Еврокомиссия в июне 2022 года отказалась предать ее гласности.
- В мае 2025-го суд ЕС постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности.
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