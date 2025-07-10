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Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.07.2025
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13:11 10.07.2025 (обновлено: 15:53 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/lyayen-2028344393.html
Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен
Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.07.2025
Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен
Депутаты Европарламента отклонили вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:11:00+03:00
2025-07-10T15:53:00+03:00
в мире
европарламент
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Депутаты Европарламента отклонили вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.За проголосовали лишь 175 депутатов, тогда как требовался минимум 361 голос.Дебаты по этому вопросу прошли на пленарной сессии ЕП 7 июля. Глава Еврокомиссии присутствовала на заседании и ответила на претензии депутатов. Она попыталась перевести обвинения в конкретных нарушениях в общие слова о необходимости объединения демократических сил на фоне усиления правых партий в Европе.Как отмечали эксперты, вотум недоверия фон дер Ляйен всерьез не грозил, но сам факт голосования демонстрирует политическую разобщенность в ЕС и недовольство главой Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.Pfizergate
https://ria.ru/20250708/lyayen-2027807020.html
https://ria.ru/20250709/orban-2028132061.html
https://ria.ru/20250709/evropa-2027900581.html
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в мире, европарламент, урсула фон дер ляйен
В мире, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен
Европарламент отклонил вотум недоверия фон дер Ляйен

ЕП отклонил вынесение вотума недоверия главе Еврокомиссии фон дер Ляйен

© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 июл — РИА Новости. Депутаты Европарламента отклонили вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.
За проголосовали лишь 175 депутатов, тогда как требовался минимум 361 голос.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Фон дер Ляйен скрывает правду о вакцинах от коронавируса, заявил глава РФПИ
8 июля, 03:43
Дебаты по этому вопросу прошли на пленарной сессии ЕП 7 июля. Глава Еврокомиссии присутствовала на заседании и ответила на претензии депутатов. Она попыталась перевести обвинения в конкретных нарушениях в общие слова о необходимости объединения демократических сил на фоне усиления правых партий в Европе.
Как отмечали эксперты, вотум недоверия фон дер Ляйен всерьез не грозил, но сам факт голосования демонстрирует политическую разобщенность в ЕС и недовольство главой Еврокомиссии, которую обвиняют в непрозрачном руководстве и авторитарной модели ведения дел.
Изображение, опубликованное Виктором Орбаном в социальной сети - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Орбан призвал фон дер Ляйен уйти в отставку, спародировав обложку Time
9 июля, 13:37

Pfizergate

  • Вопрос о вотуме недоверия фон дер Ляйен возник из-за Pfizergate — скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса в 2020-2021 годах.
  • В июле 2024-го суд ЕС постановил, что Еврокомиссия допустила нарушения: она закрыла для общественности доступ к информации о ценах на препараты и не смогла доказать отсутствие конфликта интересов.
  • Фон дер Ляйен также пыталась скрыть СМС-переписку с гендиректором американской фармацевтической компании Pfizer Альбертом Бурлой, в которой обсуждался контракт на закупку вакцин.
  • Общая сумма сделки могла составить 35 миллиардов евро, причем 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности ЕС.
  • Газета The New York Times требовала опубликовать переписку, но Еврокомиссия в июне 2022 года отказалась предать ее гласности.
  • В мае 2025-го суд ЕС постановил, что ЕК нарушила правила прозрачности.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Стало известно, кто на самом деле правит Европой
9 июля, 08:00
 
В миреЕвропарламентУрсула фон дер Ляйен
 
 
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