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Кравцов отметил рост популярности инженерного образования среди школьников - РИА Новости, 10.07.2025
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16:51 10.07.2025 (обновлено: 17:16 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/kravtsov-2028399252.html
Кравцов отметил рост популярности инженерного образования среди школьников
Кравцов отметил рост популярности инженерного образования среди школьников - РИА Новости, 10.07.2025
Кравцов отметил рост популярности инженерного образования среди школьников
Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил рост популярности естественно-научного и инженерного образования среди школьников. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:51:00+03:00
2025-07-10T17:16:00+03:00
общество
россия
сергей кравцов
дмитрий чернышенко
валерий фальков
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил рост популярности естественно-научного и инженерного образования среди школьников. "Все предметы важны, но мы понимаем, что технологическое лидерство, это и математика, и физика, химия, биология. И в этом году на 10% выпускников школ выбрали больше физику, это на 9000 больше, чем в прошлом году. Также увеличилось количество выбравших профильную математику, в прошлом году было порядка 280 тысяч, сейчас больше 300 тысяч, то есть мы видим интерес. И самое главное, мы видим, что преломили тенденцию, когда шли на гуманитарные специальности. Сегодня мы видим тенденцию на естественно-научное, инженерное образование", - сказал Кравцов в ходе совещания по вопросам образования. Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028125639.html
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общество, россия, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, валерий фальков, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Дмитрий Чернышенко, Валерий Фальков, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Кравцов отметил рост популярности инженерного образования среди школьников

Кравцов отметил рост популярности естественно-научного и инженерного образования

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании у президента РФ Владимиар Путина по вопросам образования
Заместитель правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании у президента РФ Владимиар Путина по вопросам образования - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Заместитель правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании у президента РФ Владимиар Путина по вопросам образования
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил рост популярности естественно-научного и инженерного образования среди школьников.
"Все предметы важны, но мы понимаем, что технологическое лидерство, это и математика, и физика, химия, биология. И в этом году на 10% выпускников школ выбрали больше физику, это на 9000 больше, чем в прошлом году. Также увеличилось количество выбравших профильную математику, в прошлом году было порядка 280 тысяч, сейчас больше 300 тысяч, то есть мы видим интерес. И самое главное, мы видим, что преломили тенденцию, когда шли на гуманитарные специальности. Сегодня мы видим тенденцию на естественно-научное, инженерное образование", - сказал Кравцов в ходе совещания по вопросам образования.
Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
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ОбществоРоссияСергей КравцовДмитрий ЧернышенкоВалерий ФальковЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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