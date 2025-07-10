https://ria.ru/20250710/kravtsov-2028399252.html

Кравцов отметил рост популярности инженерного образования среди школьников

Кравцов отметил рост популярности инженерного образования среди школьников - РИА Новости, 10.07.2025

Кравцов отметил рост популярности инженерного образования среди школьников

Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил рост популярности естественно-научного и инженерного образования среди школьников. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:51:00+03:00

2025-07-10T16:51:00+03:00

2025-07-10T17:16:00+03:00

общество

россия

сергей кравцов

дмитрий чернышенко

валерий фальков

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил рост популярности естественно-научного и инженерного образования среди школьников. "Все предметы важны, но мы понимаем, что технологическое лидерство, это и математика, и физика, химия, биология. И в этом году на 10% выпускников школ выбрали больше физику, это на 9000 больше, чем в прошлом году. Также увеличилось количество выбравших профильную математику, в прошлом году было порядка 280 тысяч, сейчас больше 300 тысяч, то есть мы видим интерес. И самое главное, мы видим, что преломили тенденцию, когда шли на гуманитарные специальности. Сегодня мы видим тенденцию на естественно-научное, инженерное образование", - сказал Кравцов в ходе совещания по вопросам образования. Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028125639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, сергей кравцов, дмитрий чернышенко, валерий фальков, единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование