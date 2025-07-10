https://ria.ru/20250710/konflikt-2027999034.html

"Осталась пара месяцев". На Украине готовят перелом в конфликте

"Осталась пара месяцев". На Украине готовят перелом в конфликте - РИА Новости, 10.07.2025

"Осталась пара месяцев". На Украине готовят перелом в конфликте

Дональд Трамп пообещал возобновить поставки оружия Киеву. Но проблемы у ВСУ остаются: режиму Зеленского все сложнее найти тех, кто этими поставками... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T08:00:00+03:00

2025-07-10T08:00:00+03:00

2025-07-10T08:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

алексей гончаренко

александр дубинский

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Давид Нармания. Дональд Трамп пообещал возобновить поставки оружия Киеву. Но проблемы у ВСУ остаются: режиму Зеленского все сложнее найти тех, кто этими поставками воспользуется. О том, какое решение нашли в Киеве, — в материале РИА Новости.Нехватка людейКаждый месяц ряды ВСУ пополняют около 27 тысяч мобилизованных — об этом Зеленский отчитывался еще в июне. И этого недостаточно для поддержания боеспособности армии.Дело в том, что к тяжелым боевым потерям добавилась еще одна беда — дезертирство. По данным украинского Единого реестра досудебных расследований, только в первом полугодии по статьям "Самовольное оставление части" и "Дезертирство" заведено 107 672 уголовных дела. По месяцам это выглядит так:Вернуть удалось лишь 1807 бойцов — менее двух процентов.Иными словами, даже без учета потерь убитыми, ранеными, пропавшими без вести и пленными разница между числом дезертиров и мобилизованных — менее десяти тысяч.Что еще важнее — проблема обострилась именно сейчас. Ведь с февраля 2022-го по декабрь 2024-го таких дел было всего 123 тысячи. То есть за шесть месяцев 2025-го из ВСУ дезертировало почти столько же, сколько за предыдущие три года.В этих условиях киевским властям приходится изыскивать все доступные ресурсы для поддержания численности армии.Женщин под ружье"На Украине вовсю идет кампания по призыву женщин. Постерами все забито. Уже на англоязычные ресурсы, принадлежащие государству, это влияет. А Стратком ВСУ рассказывает, какие женщины молодцы — в форме и без формы, — отметил бывший советник Зеленского Алексей Арестович*. — Уже к осени речь пойдет о мобилизации женщин, а может, и раньше".В Киеве поспешили успокоить население. "Верховная рада никогда не позволит мобилизацию женщин. Выдыхайте", — заявил нардеп Алексей Гончаренко.Его коллега Александр Федиенко выступил осторожнее: "Никаких законодательных изменений относительно обязательной мобилизации женщин пока нет".Но женщины определенных специальностей — например, медицинских — должны встать на воинский учет.Ранее к женской мобилизации призывали депутат Марьяна Безуглая, а также волонтер и глава Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.Безуглая говорила о службе в тылу. Берлинская — об окопах на передовой: "Мы уже на том моменте, когда и женщины, и люди с 18 лет должны готовиться. Вообще все взрослые. Без исключения"."Майнкрафт" и чизбургерыС набором 18-летних сложности. Формально их не мобилизуют, однако заманивают в добровольцы.В феврале запустили специальную программу "Контракт 18-24". Украинцам этого возраста, если отправятся на фронт, посулили бонус: помимо боевых выплат, миллион гривен (2,3 миллиона рублей).Вербовка сопровождалась рекламной кампанией. Пиарщики киевского Минобороны решили объяснить на понятных для рекрутов примерах, что значит столь баснословная сумма. В видеороликах, размещенных в соцсетях ведомства, сообщали: за миллион можно купить аж 15 625 чизбургеров. И добавляли: у контрактника целых шесть пар обуви. А Сумской областной ТЦК сравнивал контракт с игрой Minecraft.Успеха не достигли. К концу апреля программой воспользовались всего 500 человек. И, как писали в WSJ, из-за щедрого бонуса за ее участниками у сослуживцев закрепилось насмешливое прозвище "миллионеры".После такого провала комбриг 93-й ОМБр ВСУ "Холодный Яр" Шамиль Крутков заявил: если не получилось добровольно, надо делать принудительно."Я твердо убежден, что мы будем мобилизовывать с 18 лет. К сожалению, это реалии. <...> Но, скорее всего, как показывает практика, мы станем это делать тогда, когда это нужно было еще вчера", — уточнил он.С 1 сентября для второкурсников в украинских вузах вводится обязательная базовая военная подготовка. По словам министра образования Оксена Лисового, заниматься будут на полигонах в глубоком тылу.Родители пытаются уберечь своих чад от такой судьбы. Одиннадцатиклассники переходят на дистанционное обучение и покидают страну, сообщила образовательный омбудсмен Надежда Лещик.Подобное для Украины не новость. Об этом агентство УНИАН информировало еще в 2024-м."В некоторых классах таких детей 90 процентов. Условно 27 из 30 поедут. Скорее всего, навсегда. Но это не та история, что родители направляют их в лучшие вузы за прекрасным образованием. Нет. Они поступают куда угодно, в какие-нибудь вузы, главное, чтобы не на Украине", — цитировал портал директора одной из частных школ."Працюйте, браття"А вообще, киевский режим хватает всех, до кого дотянется. Сотрудники ТЦК все чаще оказываются в центре скандалов, и от того, чтобы стать жертвой "людоловов", не застрахован никто.Большой резонанс вызвала гибель в Луцке волонтера Максима Музычки. Его привезли в больницу 12 июня с открытой черепно-мозговой травмой и гематомами. Как утверждают в ТЦК, он попытался выпрыгнуть из машины по пути на Яворовский полигон. Однако у родственников другая версия: задержали без полиции и проверки документов, прыснули газовым баллончиком в лицо, доставили в ТЦК. И вывезли на полигон — без медкомиссии. А уже на следующий день — больница. Врачи не смогли его спасти — волонтер умер 7 июля. В прошлом году его отец, мобилизованный в ВСУ, пропал без вести под Красноармейском.В Мерефе под Харьковом из-за действий украинских военкомов погиб не сам мобилизованный, а его мать. Она пыталась отбить сына от уличного патруля, перегородила проезд микроавтобусу ТЦК и уцепилась за капот, а когда машина все же развернулась, попыталась догнать, но потеряла сознание. Скончалась в скорой.И это лишь наиболее свежие примеры. Однако украинские власти никак не реагируют на происходящее."За все время существования насильственной бусификации, убийств, травм, насилия над людьми, их незаконного удержания в подвалах, по-моему, ни одного приговора не было вынесено. Все, что я нашел в СМИ, — это 54 дисциплинарных взыскания", — указал депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.Еще одна проблема: новая тактика российских войск — удары по ТЦК. Только за последнюю неделю такие прилеты зафиксировали в Полтаве, Кременчуге, Харькове, Запорожье и Кривом Роге. В Киеве признали, что это значительно усложняет призыв — помимо данных самих сотрудников ТЦК, уничтожается и информация о военнообязанных."Это может сорвать мобилизацию", — предупредил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев.Дроновая угроза вынудит ТЦК рассредоточиться. По словам Федиенко, придется перейти на "мобильно-передвижной формат". Что именно под этим подразумевается, если и сейчас набор в ВСУ выглядит как ловля неосторожных прохожих, он не уточнил.В понедельник Винницкий областной ТЦК в Facebook** сообщил о переезде — вместо старого адреса граждан пригласили в областную больницу имени Николая Пирогова и местный центр оказания соцуслуг. Спустя три часа сообщение удалили со странным объяснением: "Выложенная информация была отредактирована в результате вмешательства третьей стороны".Между тем сами украинцы очень позитивно воспринимают изменения в тактике российских ракетно-дроновых ударов — даже в подконтрольных киевскому режиму телеграм-каналах и СМИ под новостями о прилетах по ТЦК оставляют восторженные комментарии — вплоть до "Працюйте, браття" (по-украински "Работайте, братья").Это не осталось без внимания."Есть реальные люди, которые радуются российским ударам по ТЦК. Это уже предатели. Поэтому буквально за каждый такой комментарий в социальных сетях нужно, чтобы приезжала СБУ, — заявил националист и бывший командир роты батальона "Айдар"*** Евгений Дикий. — Чтобы таких паковали и давали сроки по 111-й статье Уголовного кодекса Украины ("Государственная измена"). Ведь это люди, которые выбрали свою сторону и решили быть на стороне врага. Мы должны их судить и уничтожать как врагов".Однако есть серьезные сомнения, что после этого число добровольцев в ВСУ возрастет, а у дверей ТЦК выстроятся очереди из желающих подписать контракт.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.*** Запрещенная в России экстремистская и террористическая организация.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

украина, россия, алексей гончаренко, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины