https://ria.ru/20250710/klip-2028248131.html

Snoop Dogg выпустил клип о Telegram

Snoop Dogg выпустил клип о Telegram - РИА Новости, 10.07.2025

Snoop Dogg выпустил клип о Telegram

Американский рэпер Snoop Dogg выпустил видеоклип в стилистике мессенджера Telegram, в котором анонсировал выпуск собственных тематических коллекционных... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T00:10:00+03:00

2025-07-10T00:10:00+03:00

2025-07-10T00:10:00+03:00

шоубиз

общество

технологии

павел дуров

snoop dogg (calvin broadus, jr.)

telegram

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570708828_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_819ff2b61b2bb4605146d59d19038923.jpg

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Американский рэпер Snoop Dogg выпустил видеоклип в стилистике мессенджера Telegram, в котором анонсировал выпуск собственных тематических коллекционных подарков, между прочим упомянув "своего племянника" основателя мессенджера Павла Дурова и включив в клип изображение козла с его головой. В начале июля Snoop Dogg оскорбительно высказался в соцсетях в отношении Дурова по поводу его многочисленного потомства, после чего тот пригласил рэпера продолжить общение в Telegram. Видеоклип под названием Gifts ("Подарки") был опубликован на официальном Youtube-канале рэпера. Ролик начинается с того, что репортер вымышленного телеканала TGLA возмущается, "какого черта" происходит в Telegram. "Мистер толстосум раздает 17 миллиардов долларов своим 106 детям, а этот танцующий капиталист внезапно сообщает о выпуске подарков Telegram для миллиарда человек", - сообщает репортер, рядом с которым висит фотография Дурова с козленком, которую потом сменяет изображение самого Snoop Dogg. В видеоролике мелькает символ мессенджера - бумажный самолетик, а также постоянно проигрывается фирменный звук входящего сообщения. Видео пестрит многочисленными вариантами подарков от Snoop Dogg, которые, согласно всплывающему сообщению из ролика, скоро поступят в продажу. Кроме того, в начале второй минуты клипа можно заметить изображение козла с головой основателя Telegram. Snoop Dogg в это время говорит, что его "племянник Павел" рассказал ему о том, что рэперу было нужно. "Ты - зажигаешь. Я - даю код. Вместе мы взорвем интернет", - гласит всплывающее сообщение от Дурова из видеоклипа. Ролик набрал более 24 тысяч просмотров за два часа. В середине июня основатель Telegram рассказал, что является "официально отцом" шести детей, которые появились на свет от трех разных женщин. При этом он напомнил, что в 12 странах у него родились более 100 биологических детей благодаря донорству спермы. Дуров подчеркнул, что "не делает никакой разницы" между детьми, зачатыми естественным путем, и теми, которые появились на свет благодаря донорству биологического материала. Он добавил, что все его дети будут иметь одинаковые права на наследство. Ранее Дуров заявил, что планирует раскрыть исходный код своего ДНК, чтобы его дети при желании смогли найти друг друга.

https://ria.ru/20250709/telegram-2028226928.html

https://ria.ru/20250709/telegram-2028124991.html

https://ria.ru/20250709/durov-1968735141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, павел дуров, snoop dogg (calvin broadus, jr.), telegram