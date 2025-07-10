https://ria.ru/20250710/kiev-2028409512.html
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.07.2025
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в четверг в Киеве и восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T17:24:00+03:00
2025-07-10T17:24:00+03:00
2025-07-10T17:24:00+03:00
в мире
киев
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100211/95/1002119534_0:154:3000:1842_1920x0_80_0_0_d2234c1932d0693a73468551161d53ed.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в четверг в Киеве и восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Харьковской области звучит около получаса. В 17.10 мск сигнал тревоги объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях. В 17.12 тревога расширилась на Киев и Киевскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100211/95/1002119534_170:0:2831:1996_1920x0_80_0_0_697308617f6336e8fb66ffc630dc160c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу