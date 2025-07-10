https://ria.ru/20250710/kiev-2028409512.html

В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.07.2025

В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в четверг в Киеве и восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T17:24:00+03:00

2025-07-10T17:24:00+03:00

2025-07-10T17:24:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в четверг в Киеве и восьми регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Харьковской области звучит около получаса. В 17.10 мск сигнал тревоги объявили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях. В 17.12 тревога расширилась на Киев и Киевскую область. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

в мире, киев, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины