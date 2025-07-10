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Россия и Камбоджа подписали план консультаций на 2025-2027 годы - РИА Новости, 10.07.2025
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13:49 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/kambodzha-2028355538.html
Россия и Камбоджа подписали план консультаций на 2025-2027 годы
Россия и Камбоджа подписали план консультаций на 2025-2027 годы - РИА Новости, 10.07.2025
Россия и Камбоджа подписали план консультаций на 2025-2027 годы
Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон подписали план межмидовских консультаций на 2025-2027... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:49:00+03:00
2025-07-10T13:49:00+03:00
россия
камбоджа
куала-лумпур
ван и (политик)
прак сокхон
высший арбитражный суд рф
сергей лавров
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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон подписали план межмидовских консультаций на 2025-2027 годы. Церемония состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Стороны тепло поприветствовали друг друга перед началом переговоров. Лавров поздравил Сокхона с переназначением на той же должности в правительстве и выразил уверенность, что это обеспечит продолжение курса Камбоджи на развитие отношений с РФ. Камбоджийский министр в свою очередь поздравил Лаврова с 80-летием Великой Победы, а также с прошедшим Днем России. Глава МИД РФ ранее провел переговоры с китайским коллегой Ван И, министрами иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом, Малайзии Мохамадом Хасаном и Шри-Ланки Виджитом Хератом. У него также запланирована встреча с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром. На полях мероприятий по линии АСЕАН у российского министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, прорабатывается встреча с госсекретарем США Марко Рубио. Министр находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Он уже принял участие в заседании глав МИД в формате Россия - АСЕАН, позже пройдут совещания Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
https://ria.ru/20250710/lavrov-2028314211.html
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россия
камбоджа
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россия, камбоджа, куала-лумпур, ван и (политик), прак сокхон, высший арбитражный суд рф, сергей лавров
Россия, Камбоджа, Куала-Лумпур, Ван И (политик), Прак Сокхон, Высший арбитражный суд РФ, Сергей Лавров
Россия и Камбоджа подписали план консультаций на 2025-2027 годы

Главы МИД РФ и Камбоджи подписали план консультаций на 2025-2027 годы

© Фото : МИД РоссииСергей Лавров провёл встречу с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа Праком Сокхоном
Сергей Лавров провёл встречу с заместителем Премьер-министра, Министром иностранных дел и международного сотрудничества Королевства Камбоджа Праком Сокхоном - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : МИД России
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КУАЛА-ЛУМПУР, 10 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Камбоджи Прак Сокхон подписали план межмидовских консультаций на 2025-2027 годы.
Церемония состоялась на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД КНР Ван И на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Лавров и Ван И обсудили сотрудничество России и Китая
Вчера, 11:22
Стороны тепло поприветствовали друг друга перед началом переговоров. Лавров поздравил Сокхона с переназначением на той же должности в правительстве и выразил уверенность, что это обеспечит продолжение курса Камбоджи на развитие отношений с РФ. Камбоджийский министр в свою очередь поздравил Лаврова с 80-летием Великой Победы, а также с прошедшим Днем России.
Глава МИД РФ ранее провел переговоры с китайским коллегой Ван И, министрами иностранных дел Лаоса Тхонгсаваном Пхомвиханом, Малайзии Мохамадом Хасаном и Шри-Ланки Виджитом Хератом. У него также запланирована встреча с вице-премьером, министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром.
На полях мероприятий по линии АСЕАН у российского министра запланирован еще ряд двусторонних встреч с азиатскими коллегами. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, прорабатывается встреча с госсекретарем США Марко Рубио.
Министр находится с визитом в Куала-Лумпуре с 10 по 11 июля. Он уже принял участие в заседании глав МИД в формате Россия - АСЕАН, позже пройдут совещания Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ).
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Лавров отметил укрепление взаимодействия России и АСЕАН
Вчера, 10:31
 
РоссияКамбоджаКуала-ЛумпурВан И (политик)Прак СокхонВысший арбитражный суд РФСергей Лавров
 
 
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