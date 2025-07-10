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Президент Абхазии отметил интенсивность взаимодействия с Россией - РИА Новости, 10.07.2025
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13:02 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/intensivnost-2028340848.html
Президент Абхазии отметил интенсивность взаимодействия с Россией
Президент Абхазии отметил интенсивность взаимодействия с Россией - РИА Новости, 10.07.2025
Президент Абхазии отметил интенсивность взаимодействия с Россией
Интенсивность взаимодействия России и Абхазии сегодня нарастает, а состоявшиеся встречи с российским президентом Владимиром Путиным получают реальное отражение... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T13:02:00+03:00
2025-07-10T13:02:00+03:00
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сергей кириенко
бадра гунба
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Интенсивность взаимодействия России и Абхазии сегодня нарастает, а состоявшиеся встречи с российским президентом Владимиром Путиным получают реальное отражение в делах, заявил абхазский президент Бадра Гунба. "Интенсивность встреч, взаимодействия нарастает, и результатом всего этого является взаимодействие практически во всех областях жизнедеятельности и нашего государства. Те встречи, которые прошли в Москве с Владимиром Владимировичем Путиным, и те вопросы, которые обсуждались на этих встречах, сегодня получают реальное отражение в делах", - сказал Гунба во время встречи в Абхазии с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, видео было опубликовано пресс-службой абхазского президента. Также Гунба поблагодарил Кириенко за постоянную погруженность в российско-абхазские дела, которая позволяет оперативно реализовывать намеченные Сухумом планы. "В Абхазии вас любят, ценят, и наши общие дела благими результатами отразятся на гражданах нашей страны", - подчеркнул абхазский президент.
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здоровье - общество, абхазия, россия, москва, владимир путин, сергей кириенко, бадра гунба, в мире
Здоровье - Общество, Абхазия, Россия, Москва, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Бадра Гунба, В мире
Президент Абхазии отметил интенсивность взаимодействия с Россией

Гунба: интенсивность взаимодействия Москвы и Сухума сегодня нарастает

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент Абхазии Бадра Гунба
Президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Интенсивность взаимодействия России и Абхазии сегодня нарастает, а состоявшиеся встречи с российским президентом Владимиром Путиным получают реальное отражение в делах, заявил абхазский президент Бадра Гунба.
"Интенсивность встреч, взаимодействия нарастает, и результатом всего этого является взаимодействие практически во всех областях жизнедеятельности и нашего государства. Те встречи, которые прошли в Москве с Владимиром Владимировичем Путиным, и те вопросы, которые обсуждались на этих встречах, сегодня получают реальное отражение в делах", - сказал Гунба во время встречи в Абхазии с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, видео было опубликовано пресс-службой абхазского президента.
Также Гунба поблагодарил Кириенко за постоянную погруженность в российско-абхазские дела, которая позволяет оперативно реализовывать намеченные Сухумом планы.
"В Абхазии вас любят, ценят, и наши общие дела благими результатами отразятся на гражданах нашей страны", - подчеркнул абхазский президент.
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