https://ria.ru/20250710/intensivnost-2028340848.html

Президент Абхазии отметил интенсивность взаимодействия с Россией

Президент Абхазии отметил интенсивность взаимодействия с Россией - РИА Новости, 10.07.2025

Президент Абхазии отметил интенсивность взаимодействия с Россией

Интенсивность взаимодействия России и Абхазии сегодня нарастает, а состоявшиеся встречи с российским президентом Владимиром Путиным получают реальное отражение... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T13:02:00+03:00

2025-07-10T13:02:00+03:00

2025-07-10T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Интенсивность взаимодействия России и Абхазии сегодня нарастает, а состоявшиеся встречи с российским президентом Владимиром Путиным получают реальное отражение в делах, заявил абхазский президент Бадра Гунба. "Интенсивность встреч, взаимодействия нарастает, и результатом всего этого является взаимодействие практически во всех областях жизнедеятельности и нашего государства. Те встречи, которые прошли в Москве с Владимиром Владимировичем Путиным, и те вопросы, которые обсуждались на этих встречах, сегодня получают реальное отражение в делах", - сказал Гунба во время встречи в Абхазии с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко, видео было опубликовано пресс-службой абхазского президента. Также Гунба поблагодарил Кириенко за постоянную погруженность в российско-абхазские дела, которая позволяет оперативно реализовывать намеченные Сухумом планы. "В Абхазии вас любят, ценят, и наши общие дела благими результатами отразятся на гражданах нашей страны", - подчеркнул абхазский президент.

https://ria.ru/20250510/diplomatiya-2015485603.html

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здоровье - общество, абхазия, россия, москва, владимир путин, сергей кириенко, бадра гунба, в мире