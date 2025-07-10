https://ria.ru/20250710/gunba-2028333245.html

Гунба встретился с Кириенко в Абхазии

Гунба встретился с Кириенко в Абхазии - РИА Новости, 10.07.2025

Гунба встретился с Кириенко в Абхазии

Президент Абхазии Бадра Гунба обсудил в Абхазии с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко энергетику, налогообложение, образование и... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:33:00+03:00

2025-07-10T12:33:00+03:00

2025-07-10T12:34:00+03:00

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бадра гунба

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Президент Абхазии Бадра Гунба обсудил в Абхазии с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко энергетику, налогообложение, образование и гуманитарные инициативы, сообщили в пресс-службе абхазского президента."Стороны обсудили ключевые направления абхазо-российского взаимодействия, включая энергетику, налогообложение, образование и гуманитарные инициативы", - говорится в сообщении пресс-службы о визите Кириенко в Абхазию.

https://ria.ru/20250709/abkhaziya-2028129020.html

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Варвара Скокшина

абхазия, россия, в мире, бадра гунба