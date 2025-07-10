Роскачество оценит потенциал производства вина в трех регионах
В Воронежской и Московской областях оценят потенциал производства вина
Дегустация вина . Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" в текущем году оценят потенциал производства вина в Воронежской и Московской областях, а также в Башкирии, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Этот год станет новым для аудитов сразу трех регионов – Воронежской, Московской области, а также республики Башкортостан. В каждом из них будут проведены профильные совещания с представителями региональных администраций и бизнес-сообщества. Отмечу, что эксперты проекта уже предварительно посещали все эти регионы и отмечают их высокий потенциал развития, в том числе для органического виноградарства", - сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, ее слова приводит пресс-служба организации.
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Там также уточнили, что с этого года будут изменены критерии оценки продукции на соответствие опережающему стандарту Роскачества. Теперь вина будут считаться отвечающими требованиям организации, если наберут 83 балла и более вместо прежних 78. "Отмечу, что уровень 83 баллов - это уже призовая планка на многих российских и международных конкурсах", - процитировали в сообщении руководителя "Винного гида России" Олесю Латышеву.
В Роскачестве отметили, что в этом году эксперты будут отдельно проводить сравнительный анализ качества вин, укупоренных разными видами пробки. Также будет продолжено специальное исследование вин в жестяных банках и других нестандартных типах тары.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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