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Роскачество оценит потенциал производства вина в трех регионах - РИА Новости, 10.07.2025
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06:06 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/gid-2028264477.html
Роскачество оценит потенциал производства вина в трех регионах
Роскачество оценит потенциал производства вина в трех регионах - РИА Новости, 10.07.2025
Роскачество оценит потенциал производства вина в трех регионах
Эксперты "Винного гида России" в текущем году оценят потенциал производства вина в Воронежской и Московской областях, а также в Башкирии, рассказали РИА Новости РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T06:06:00+03:00
2025-07-10T06:06:00+03:00
экономика
московская область (подмосковье)
республика башкортостан
россия
елена саратцева
роскачество
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" в текущем году оценят потенциал производства вина в Воронежской и Московской областях, а также в Башкирии, рассказали РИА Новости в Роскачестве. "Этот год станет новым для аудитов сразу трех регионов – Воронежской, Московской области, а также республики Башкортостан. В каждом из них будут проведены профильные совещания с представителями региональных администраций и бизнес-сообщества. Отмечу, что эксперты проекта уже предварительно посещали все эти регионы и отмечают их высокий потенциал развития, в том числе для органического виноградарства", - сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, ее слова приводит пресс-служба организации. Там также уточнили, что с этого года будут изменены критерии оценки продукции на соответствие опережающему стандарту Роскачества. Теперь вина будут считаться отвечающими требованиям организации, если наберут 83 балла и более вместо прежних 78. "Отмечу, что уровень 83 баллов - это уже призовая планка на многих российских и международных конкурсах", - процитировали в сообщении руководителя "Винного гида России" Олесю Латышеву. В Роскачестве отметили, что в этом году эксперты будут отдельно проводить сравнительный анализ качества вин, укупоренных разными видами пробки. Также будет продолжено специальное исследование вин в жестяных банках и других нестандартных типах тары. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
https://ria.ru/20250707/kurort-2027659561.html
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московская область (подмосковье)
республика башкортостан
россия
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экономика, московская область (подмосковье), республика башкортостан, россия, елена саратцева, роскачество, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Московская область (Подмосковье), Республика Башкортостан, Россия, Елена Саратцева, Роскачество, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Роскачество оценит потенциал производства вина в трех регионах

В Воронежской и Московской областях оценят потенциал производства вина

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Эксперты "Винного гида России" в текущем году оценят потенциал производства вина в Воронежской и Московской областях, а также в Башкирии, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
"Этот год станет новым для аудитов сразу трех регионов – Воронежской, Московской области, а также республики Башкортостан. В каждом из них будут проведены профильные совещания с представителями региональных администраций и бизнес-сообщества. Отмечу, что эксперты проекта уже предварительно посещали все эти регионы и отмечают их высокий потенциал развития, в том числе для органического виноградарства", - сказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, ее слова приводит пресс-служба организации.
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Там также уточнили, что с этого года будут изменены критерии оценки продукции на соответствие опережающему стандарту Роскачества. Теперь вина будут считаться отвечающими требованиям организации, если наберут 83 балла и более вместо прежних 78. "Отмечу, что уровень 83 баллов - это уже призовая планка на многих российских и международных конкурсах", - процитировали в сообщении руководителя "Винного гида России" Олесю Латышеву.
В Роскачестве отметили, что в этом году эксперты будут отдельно проводить сравнительный анализ качества вин, укупоренных разными видами пробки. Также будет продолжено специальное исследование вин в жестяных банках и других нестандартных типах тары.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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ЭкономикаМосковская область (Подмосковье)Республика БашкортостанРоссияЕлена СаратцеваРоскачествоМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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