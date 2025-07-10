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Блогер MrBeast хочет стать новым гендиректором соцсети X - РИА Новости, 10.07.2025
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01:33 10.07.2025
https://ria.ru/20250710/gendirektor-2028252450.html
Блогер MrBeast хочет стать новым гендиректором соцсети X
Блогер MrBeast хочет стать новым гендиректором соцсети X - РИА Новости, 10.07.2025
Блогер MrBeast хочет стать новым гендиректором соцсети X
Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast с аудиторией в 412 миллионов подписчиков выразил желание стать новым генеральным директором соцсети X после... РИА Новости, 10.07.2025
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технологии
илон маск
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast с аудиторией в 412 миллионов подписчиков выразил желание стать новым генеральным директором соцсети X после недавней отставки предыдущего. В среду генеральный директор X Линда Яккарино объявила о том, что покидает свою должность. "Я займу это место", - написал блогер в X, комментируя соответствующую новость. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter. После поглощения был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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технологии, илон маск, twitter
Технологии, Илон Маск, Twitter
Блогер MrBeast хочет стать новым гендиректором соцсети X

Самый популярный в мире блогер MrBeast хочет стать новым гендиректором соцсети X

© AP Photo / Rick RycroftЛоготип социальной сети X
Логотип социальной сети X - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© AP Photo / Rick Rycroft
Логотип социальной сети X. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Самый популярный в мире YouTube-блогер MrBeast с аудиторией в 412 миллионов подписчиков выразил желание стать новым генеральным директором соцсети X после недавней отставки предыдущего.
В среду генеральный директор X Линда Яккарино объявила о том, что покидает свою должность.
"Я займу это место", - написал блогер в X, комментируя соответствующую новость.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter. После поглощения был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
Вход в здание федерального суда Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Соцсеть X подала в суд на генпрокурора штата Нью-Йорк, пишет Time
18 июня, 13:27
 
ТехнологииИлон МаскTwitter
 
 
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