https://ria.ru/20250710/forbes-2028331236.html

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков - РИА Новости, 10.07.2025

Forbes опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков

Акционер "Сибура" и глава "Новатэка" Леонид Михельсон возглавил рейтинг журнала Forbes по крупнейшим налогоплательщикам в России. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T12:20:00+03:00

2025-07-10T12:20:00+03:00

2025-07-10T15:38:00+03:00

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forbes

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Акционер "Сибура" и глава "Новатэка" Леонид Михельсон возглавил рейтинг журнала Forbes по крупнейшим налогоплательщикам в России."Прошлогодний лидер (Михельсон. — Прим. ред.) сохранил первое место и в этом году", — говорится в материале.Отмечается, что в рейтинг включили крупнейших налогоплательщиков с НДФЛ более миллиарда рублей. Уточняется, что в список попали предприниматели и бизнесмены, чей личный доход превысил 6,67 миллиарда рублей.Второе место занял владелец компании "Стройпроектсервис" Илья Димов, чей НДФЛ, по оценкам издания, составил 7,54 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров бывший совладелец лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-транс" Алексей Тайчер с НДФЛ в 5,55 миллиарда рублей.Всего в список вошли 24 человека.

https://ria.ru/20250401/forbes-2008686025.html

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сибур холдинг, новатэк, трансфин-м, forbes, леонид михельсон, россия, экономика