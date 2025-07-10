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Forbes опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков - РИА Новости, 10.07.2025
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12:20 10.07.2025 (обновлено: 15:38 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/forbes-2028331236.html
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков - РИА Новости, 10.07.2025
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков
Акционер "Сибура" и глава "Новатэка" Леонид Михельсон возглавил рейтинг журнала Forbes по крупнейшим налогоплательщикам в России. РИА Новости, 10.07.2025
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2025-07-10T15:38:00+03:00
сибур холдинг
новатэк
трансфин-м
forbes
леонид михельсон
россия
экономика
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Акционер "Сибура" и глава "Новатэка" Леонид Михельсон возглавил рейтинг журнала Forbes по крупнейшим налогоплательщикам в России."Прошлогодний лидер (Михельсон. — Прим. ред.) сохранил первое место и в этом году", — говорится в материале.Отмечается, что в рейтинг включили крупнейших налогоплательщиков с НДФЛ более миллиарда рублей. Уточняется, что в список попали предприниматели и бизнесмены, чей личный доход превысил 6,67 миллиарда рублей.Второе место занял владелец компании "Стройпроектсервис" Илья Димов, чей НДФЛ, по оценкам издания, составил 7,54 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров бывший совладелец лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-транс" Алексей Тайчер с НДФЛ в 5,55 миллиарда рублей.Всего в список вошли 24 человека.
https://ria.ru/20250401/forbes-2008686025.html
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сибур холдинг, новатэк, трансфин-м, forbes, леонид михельсон, россия, экономика
Сибур Холдинг, Новатэк, ТрансФин-М, Forbes, Леонид Михельсон, Россия, Экономика
Forbes опубликовал рейтинг крупнейших налогоплательщиков

Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков по версии Forbes

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на небоскребы "Москвы-Сити"
Вид на небоскребы Москвы-Сити - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Акционер "Сибура" и глава "Новатэка" Леонид Михельсон возглавил рейтинг журнала Forbes по крупнейшим налогоплательщикам в России.
"Прошлогодний лидер (Михельсон. — Прим. ред.) сохранил первое место и в этом году", — говорится в материале.
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Отмечается, что в рейтинг включили крупнейших налогоплательщиков с НДФЛ более миллиарда рублей. Уточняется, что в список попали предприниматели и бизнесмены, чей личный доход превысил 6,67 миллиарда рублей.
Второе место занял владелец компании "Стройпроектсервис" Илья Димов, чей НДФЛ, по оценкам издания, составил 7,54 миллиарда рублей. Замыкает тройку лидеров бывший совладелец лизинговых компаний "Трансфин-М" и "СГ-транс" Алексей Тайчер с НДФЛ в 5,55 миллиарда рублей.
Всего в список вошли 24 человека.
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Сибур ХолдингНоватэкТрансФин-МForbesЛеонид МихельсонРоссияЭкономика
 
 
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