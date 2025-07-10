Рейтинг@Mail.ru
Фальков назвал количество студентов, обучающихся по новой системе - РИА Новости, 10.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 10.07.2025 (обновлено: 17:09 10.07.2025)
https://ria.ru/20250710/falkov-2028388351.html
Фальков назвал количество студентов, обучающихся по новой системе
Фальков назвал количество студентов, обучающихся по новой системе - РИА Новости, 10.07.2025
Фальков назвал количество студентов, обучающихся по новой системе
Более 12 тысяч студентов обучаются по новой системе высшего образования в рамках пилотного проекта, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T16:01:00+03:00
2025-07-10T17:09:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
дмитрий чернышенко
сергей кравцов
московский авиационный институт
мисис
московский педагогический государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024513745_0:249:3133:2011_1920x0_80_0_0_8412d83fa9ae77afa1b9e238165bdf76.jpg
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 12 тысяч студентов обучаются по новой системе высшего образования в рамках пилотного проекта, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Сегодня у нас больше 12 тысяч студентов учатся по этой (новой - ред.) системе, причем шесть университетов, некоторые уже вообще полностью три года принимают", - сказал министр во время совещания по вопросам образования. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.
https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028125639.html
https://ria.ru/20250704/zayavleniya-2027162849.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024513745_404:0:3133:2047_1920x0_80_0_0_436cead2045336508e05069aa8d3faa1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, валерий фальков, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Дмитрий Чернышенко, Сергей Кравцов, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет, Социальный навигатор, СН_Образование
Фальков назвал количество студентов, обучающихся по новой системе

Фальков: более 12 тысяч студентов обучаются по новой системе высшего образования

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВалерий Фальков
Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Валерий Фальков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 12 тысяч студентов обучаются по новой системе высшего образования в рамках пилотного проекта, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
"Сегодня у нас больше 12 тысяч студентов учатся по этой (новой - ред.) системе, причем шесть университетов, некоторые уже вообще полностью три года принимают", - сказал министр во время совещания по вопросам образования.
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
МИД назвал западное образование инструментом вмешательства в политику
9 июля, 13:00
В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).
В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Чернышенко рассказал о числе заявлений о поступлении в российские вузы
4 июля, 13:20
 
ОбществоРоссияВалерий ФальковДмитрий ЧернышенкоСергей КравцовМосковский авиационный институтМИСиСМосковский педагогический государственный университетСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала