https://ria.ru/20250710/falkov-2028388351.html

Фальков назвал количество студентов, обучающихся по новой системе

Фальков назвал количество студентов, обучающихся по новой системе - РИА Новости, 10.07.2025

Фальков назвал количество студентов, обучающихся по новой системе

Более 12 тысяч студентов обучаются по новой системе высшего образования в рамках пилотного проекта, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T16:01:00+03:00

2025-07-10T16:01:00+03:00

2025-07-10T17:09:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

дмитрий чернышенко

сергей кравцов

московский авиационный институт

мисис

московский педагогический государственный университет

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Более 12 тысяч студентов обучаются по новой системе высшего образования в рамках пилотного проекта, сообщил глава Минобрнауки России Валерий Фальков. "Сегодня у нас больше 12 тысяч студентов учатся по этой (новой - ред.) системе, причем шесть университетов, некоторые уже вообще полностью три года принимают", - сказал министр во время совещания по вопросам образования. В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров. Путин в четверг проводит публичное совещание по вопросам образования, в котором принимают участие вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министры Валерий Фальков и Сергей Кравцов.

https://ria.ru/20250709/obrazovanie-2028125639.html

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общество, россия, валерий фальков, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, социальный навигатор, сн_образование