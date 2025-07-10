https://ria.ru/20250710/evroparlament-2028448507.html

Депутат ЕП рассказала детали голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Депутат ЕП рассказала детали голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.07.2025

Депутат ЕП рассказала детали голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Депутатов Европарламента вынудили отозвать свои подписи, которые они поставили под проектом вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявила... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T21:01:00+03:00

2025-07-10T21:01:00+03:00

2025-07-10T22:13:00+03:00

в мире

румыния

россия

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022225663_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_0cf51d9ce08a62aff7b9c3073139cc4d.jpg

КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Депутатов Европарламента вынудили отозвать свои подписи, которые они поставили под проектом вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявила депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ. Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос. "Чтобы был вотум, нужны были подписи, нужны были люди, которые бы поддержали его выдвижение, на девять человек было оказано давление, чтобы они отозвали свои подписи, нас осталось 72, а было 80 с чем-то", - заявила Шошоакэ в видео, размещенном на ее странице в соцсети Facebook *. По ее словам, многие либералы и социалисты даже не появились на заседании, тем самым показав, что они не готовы сохранять привычное положение вещей. Именно поэтому Шошоакэ подчеркивает важность исторического события, она отметила, что впервые под главой Еврокомиссии "зашатался стул".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250709/orban-2028132061.html

румыния

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент