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Депутат ЕП рассказала детали голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен
Депутат ЕП рассказала детали голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.07.2025
Депутат ЕП рассказала детали голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен
Депутатов Европарламента вынудили отозвать свои подписи, которые они поставили под проектом вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявила... РИА Новости, 10.07.2025
2025-07-10T21:01:00+03:00
2025-07-10T21:01:00+03:00
2025-07-10T22:13:00+03:00
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КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Депутатов Европарламента вынудили отозвать свои подписи, которые они поставили под проектом вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявила депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ. Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос. "Чтобы был вотум, нужны были подписи, нужны были люди, которые бы поддержали его выдвижение, на девять человек было оказано давление, чтобы они отозвали свои подписи, нас осталось 72, а было 80 с чем-то", - заявила Шошоакэ в видео, размещенном на ее странице в соцсети Facebook *. По ее словам, многие либералы и социалисты даже не появились на заседании, тем самым показав, что они не готовы сохранять привычное положение вещей. Именно поэтому Шошоакэ подчеркивает важность исторического события, она отметила, что впервые под главой Еврокомиссии "зашатался стул".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, румыния, россия, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент
В мире, Румыния, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент
Депутат ЕП рассказала детали голосования по вотуму недоверия фон дер Ляйен
Шошоакэ: депутатов ЕП вынудили отозвать подписи к вотуму недоверия фон дер Ляйен
КИШИНЕВ, 10 июл - РИА Новости. Депутатов Европарламента вынудили отозвать свои подписи, которые они поставили под проектом вотума недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, заявила депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоакэ.
Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен
из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос.
"Чтобы был вотум, нужны были подписи, нужны были люди, которые бы поддержали его выдвижение, на девять человек было оказано давление, чтобы они отозвали свои подписи, нас осталось 72, а было 80 с чем-то", - заявила Шошоакэ в видео, размещенном на ее странице в соцсети Facebook *.
По ее словам, многие либералы и социалисты даже не появились на заседании, тем самым показав, что они не готовы сохранять привычное положение вещей.
Именно поэтому Шошоакэ подчеркивает важность исторического события, она отметила, что впервые под главой Еврокомиссии "зашатался стул".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская