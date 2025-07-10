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В Венгрии прокомментировали голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен

В Венгрии прокомментировали голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен - РИА Новости, 10.07.2025

В Венгрии прокомментировали голосование по вотуму недоверия фон дер Ляйен

Голосование по вынесению вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в четверг было не последним, будут и другие, заявила венгерский... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T22:15:00+03:00

2025-07-10T22:15:00+03:00

2025-07-10T22:15:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 10 июл - РИА Новости. Голосование по вынесению вотума недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен в четверг было не последним, будут и другие, заявила венгерский евродепутат от правящей партии "Фидес", первый зампредседателя правой фракции "Патриоты за Европу" Кинга Гал. Депутаты Европейского парламента в четверг отклонили инициированный ранее рядом парламентариев вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен из-за скандала с закупками вакцин против коронавируса. Эту инициативу поддержали лишь 175 депутатов при требуемом минимуме в 361 голос. "Это голосование было лишь первым актом. Последуют другие инициирования вотума недоверия", - написала Гал в соцсети Facebook *. По ее словам, голосование в четверг продемонстрировало, что председатель Еврокомиссии "может продолжать свою ошибочную политику" только при поддержке фракции "Европейская народная партия" во главе с Манфредом Вебером, у которого напряженные отношения с венгерскими властями, и это "еще больше углубит кризис в Европе". Гал подчеркнула, что евродепутаты от "Фидес" проголосовали против фон дер Ляйен, как и год назад, когда не поддержали ее переизбрание на пост главы Еврокомиссии. "Сегодня Европа слабее, чем пять лет назад. Всё это происходит потому, что руководство в Брюсселе принимает решения, противоречащие интересам народа. Еврокомиссия ничего не делает для мира, не останавливает нелегальную миграцию, не защищает внешние границы и своей токсичной политикой наносит вред европейским фермерам", - объяснила она. Политик отметила, что Венгрия не поддерживает расширение полномочий "брюссельской бюрократии" в ущерб странам-членам и "не может игнорировать тот факт, что под руководством госпожи фон дер Ляйен Еврокомиссия использовала верховенство права и фонды ЕС для политического шантажа против Венгрии". В конце июня британская газета Financial Times писала, что ряд депутатов Европарламента инициирует голосование по вотуму недоверия главе Еврокомиссии из-за скандала вокруг закупок вакцин от коронавируса во время пандемии. Ранее СМИ сообщали, что вся Еврокомиссия будет вынуждена уйти в отставку, если главе ЕК будет вынесен вотум недоверия. Отмечалось, что на данном этапе голосование носит в основном "символический" характер, так как большинство евродепутатов уже дали понять, что проголосуют против вотума недоверия. При этом сама инициатива с голосованием, по данным СМИ, подчеркивает растущее недовольство фон дер Ляйен в Брюсселе после ряда "противоречивых действий и скандалов". Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250710/evroparlament-2028448507.html

https://ria.ru/20250709/orban-2028132061.html

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в мире, брюссель, россия, европа, урсула фон дер ляйен, манфред вебер, альберт бурла, еврокомиссия, европейская народная партия