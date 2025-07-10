https://ria.ru/20250710/dolg-2028258417.html

Долг экс-госсекретаря Дагестана начали взыскивать в день задержания

Долг экс-госсекретаря Дагестана начали взыскивать в день задержания - РИА Новости, 10.07.2025

Долг экс-госсекретаря Дагестана начали взыскивать в день задержания

Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задолжал более 38 тысяч рублей по кредитным платежам, исполнительные производства приставы возбудили в... РИА Новости, 10.07.2025

2025-07-10T03:47:00+03:00

2025-07-10T03:47:00+03:00

2025-07-10T03:47:00+03:00

происшествия

республика дагестан

махачкала

россия

дагнефтепродукт

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задолжал более 38 тысяч рублей по кредитным платежам, исполнительные производства приставы возбудили в день, когда появилась информация о его задержании, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Согласно имеющимся данным, приставы возбудили два исполнительных производства на экс-госсекретаря Дагестана 25 июня - в день, когда появилась информация о его задержании. Одно исполнительное производство касается "задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки)", сумма долга составляет 38 тысяч рублей. Взысканием занимаются приставы Кабардино-Балкарии. Вместе с тем в отношении Магомедова возбуждено еще одно исполнительное производство, которое касается "иного вида исполнения неимущественного характера". Этим производством занимается Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое было создано несколько лет назад и ведает особо важными исполнительными производствами. В конце июня источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт". По данным источника, 25 июня Магомедов был задержан, однако на следующий день другой источник в силовых структурах сообщил, что госсекретарь уже находится дома в "свободном статусе". Объединенная пресс-служба судов Дагестана ранее сообщила, что Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО "Каспетролсервис" (прежнее название – ОАО "Дагнефтепродукт"), включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Кроме того, суд в Махачкале арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым.

https://ria.ru/20250626/isk-2025472299.html

https://ria.ru/20250625/dagestan-2025280468.html

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происшествия, республика дагестан, махачкала, россия, дагнефтепродукт, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)