Долг экс-госсекретаря Дагестана начали взыскивать в день задержания
С экс-госсекретаря Дагестана начали взыскивать долг по кредиту в день задержания
Магомед-Султан Магомедов. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов задолжал более 38 тысяч рублей по кредитным платежам, исполнительные производства приставы возбудили в день, когда появилась информация о его задержании, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Согласно имеющимся данным, приставы возбудили два исполнительных производства на экс-госсекретаря Дагестана 25 июня - в день, когда появилась информация о его задержании.
Одно исполнительное производство касается "задолженности по кредитным платежам (кроме ипотеки)", сумма долга составляет 38 тысяч рублей. Взысканием занимаются приставы Кабардино-Балкарии.
Вместе с тем в отношении Магомедова возбуждено еще одно исполнительное производство, которое касается "иного вида исполнения неимущественного характера". Этим производством занимается Главное межрегиональное управление (ГМУ) ФССП, которое было создано несколько лет назад и ведает особо важными исполнительными производствами.
В конце июня источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что силовики провели обыски по примерно 60 адресам, связанным с госсекретарем региона, в том числе в его доме и кабинете в здании администрации главы и правительства Дагестана, в рамках дела о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт". По данным источника, 25 июня Магомедов был задержан, однако на следующий день другой источник в силовых структурах сообщил, что госсекретарь уже находится дома в "свободном статусе".
Объединенная пресс-служба судов Дагестана ранее сообщила, что Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ к госсекретарю Дагестана и его родственникам об обращении в доход государства нефтеперерабатывающего завода ООО "Каспетролсервис" (прежнее название – ОАО "Дагнефтепродукт"), включающего в себя имущественный комплекс, состоящий из земельных участков, зданий, строений, сооружений, в том числе трубопроводов, автозаправочных станций, резервуаров и иной инфраструктуры. Кроме того, суд в Махачкале арестовал две московские квартиры, связанные с Магомедовым.
Источник сообщил о задержании госсекретаря Дагестана
25 июня, 11:11